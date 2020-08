Uusia korona-tartuntoja 20 - Viikon suurin tartuntapiikki koettiin torstaina

Suomessa on todettu 20 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina. Varmistettuja tautitapauksia on todettu nyt yhteensä 7 720.Perjantaina todettiin 17 uutta koronavirustartuntaa. Viikon selkein piikki...

Suomessa on todettu 20 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina. Varmistettuja tautitapauksia on todettu nyt yhteensä 7 720.Perjantaina todettiin 17 uutta koronavirustartuntaa. Viikon selkein piikki tartunnoissa koettiin torstaina, jolloin todettiin 41 uutta tartuntaa. Muuten määrät ovat vaihdelleet päivittäin parinkymmenen tartunnan molemmin puolin.Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu tämänhetkisten tietojen mukaan 333….