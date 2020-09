Uusia koronatartuntoja 25 – Tampereen yliopistossa ja helsinkiläisessä peruskoulussa joukkoaltistumiset

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei perjantaina raportoitu. Koronavilkku-ohjelma on ladattu jo lähes 1,6 miljoonaa kertaa.

Suomessa raportoitiin perjantaina 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 354 tartuntaa.

Kahden edellisen viikon tartuntamäärä oli 317, kun taas sitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 174. Määrä on siis edelleen kasvussa, mutta kasvun vauhti on hidastunut.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on 14 ihmistä, mikä on viisi enemmän kuin keskiviikkona. Heistä yksi on tehohoidossa. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei perjantaina raportoitu.

Mahdollisista altistuksista varoittavan Koronavilkun asennusten määrä lähestyy 1,6:ta miljoonaa. Sovelluksen lataustilanteesta tviittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho perjantaina.

Tällä viikolla julkaistu sovellus keräsi miljoona latausta vain noin vuorokaudessa julkaisemisensa jälkeen.

Helsingissä ja Tampereella joukkoaltistumiset

Helsingissä 118 koululaista ja 21 henkilökuntaan kuuluvaa on altistunut tartunnalle Kannelmäen peruskoulussa, Helsingin kaupunki kertoi tiedotteessaan.

Altistumiset ovat tapahtuneet Runonlaulajantie 40:ssä sijaitsevassa toimipisteessä. Kannelmäen peruskoulussa on yli tuhat oppilasta, joista Runonlaulajantiellä opiskelee hieman yli puolet.

– Kaikki altistuneet ovat karanteenissa. Lisäksi olemme siirtäneet muitakin oppilaita etäopetukseen, kertoi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Tampereen yliopistossa puolestaan on löytynyt seitsemän koronavirustartuntaa, jotka kuuluvat samaan tartuntaketjuun, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) perjantaina Twitterissä. Tartunnalle altistuneita on yli 70, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Asiasta aiemmin uutisoineen Ylen mukaan altistuneet ovat yliopiston keskustakampukselta. Tartunnat eivät ole ilmeisesti tapahtuneet yliopiston tiloissa, vaan vapaa-ajalla.

THL muistuttaa opiskelijajuhlien tartuntariskeistä

THL muistutti perjantaina, että opiskelijatapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä.

THL:n mukaan opiskelijajuhlissa on aiheutunut useita koronatartuntoja eri puolilla Suomea. Tapahtumiin on THL:n mukaan osallistunut jopa useita satoja ihmisiä.

STT kertoi torstaina, että Helsingissä noin kolmensadan opiskelijan uskotaan altistuneen koronavirukselle lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumassa elokuun lopulla.