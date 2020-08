Uusien koronalääkkeiden tutkiminen alkaa Suomessa syksyllä – Nyt kilpaillaan lääkkeestä, jonka tehosta ei ole varmuutta

Koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon ensimmäisenä myyntiluvan saaneen remdesiviirin hoitotutkimusten tulokset kerrotaan lähiaikoina. Vaikka lääkkeen tehosta ei ole varmuutta, sitä ovat ostaneet Yhdysvallat ja EU. Myös Suomi on saamassa oman pienen osansa.

Suomessa aletaan tutkia syksyllä uusia koronalääkkeitä potilailla, kertoo kansallinen päätutkija Kari Tikkinen Maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-tutkimuksesta.

– Lääketutkimukseen tulee mukaan uusia lääkkeitä syksyn kuluessa. Enempää en voi vielä kertoa. Remdesiviirin tutkimuksen jatkuminen selviää lähiaikoina.

2010-luvun alkupuolella ebolaa vastaan kehitetty viruslääke remdesiviiri on ensimmäinen myyntiin hyväksytty covid-19-taudin hoitoon tarkoitettu lääke. Silti sen tutkimus on yhä kesken ja teho epävarma.

Kansainvälinen Solidarity on ainoa tutkimushanke maailmassa, joka selvittää, vähentääkö remdesiviiri kuolleisuutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Suomikin on mukana Solidarity-tutkimuksessa, jonka tulokset lähetetään Tikkisen mukaan pian arvioitavaksi tieteelliseen lehteen. WHO kertoo tuloksista lähiaikoina.

– Lääkettä myydään ennen kuin tiedetään, auttaako se. Systeemi pelaa hyvin bisneksen näkökulmasta, mutta potilaan ja veronmaksajan näkökulmasta se ei ole kovin hyvä, Tikkinen sanoo.

Koronalääkkeellä kolme vaihtoehtoa

Jos tutkimukset osoittavat, että remdesiviiristä on hyötyä, sitä suositellaan koronapotilaille. Jos taas hyötyä ei löydy lainkaan tai lääkkeestä on haittaa, remdesiviiriä ei suositella.

Tikkisen mukaan on myös kolmas vaihtoehto, jossa lääkkeestä voi olla jonkin verran apua. Silloin tarvitaan lisätutkimuksia.

– Remdesiviiri ei tule olemaan mikään dramaattinen hoito, joka parantaa kaikki, mutta siitä voi olla jonkin verran hyötyä. Jotta pieni apua voidaan osoittaa luotettavasti, tarvitaan valtava määrä potilaita.

Suomessa on tutkittu remdesiviiriä seitsemällä koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneella potilaalla pääkaupunkiseudulla. Tutkimus on perustunut vapaaehtoisuuteen.

Maailmanlaajuisesti Solidarity-hankkeessa on tutkittu remdesiviirin tehoa noin 2 000 potilaalla.

Kokonaisuudessa tutkimukseen on rekrytoitu noin 9000 potilasta. Kaikkien seuranta ei ole vielä päättynyt, koska he ovat vielä sairaalahoidossa.

”Jos lääke ei toimi, on tehty huonot kaupat”

EU-komissio myönsi remdesiviirille ehdollisen myyntiluvan 3. heinäkuuta. Pari päivää aiemmin Yhdysvallat oli ostanut lähes kaikki varastot lääkkeestä kolmeksi kuukaudeksi.

28. heinäkuuta EU allekirjoitti 63 miljoonan euron sopimuksen remdesiviiristä yhdysvaltalaisen Gilead-lääkeyhtiön kanssa. Veklury-lääkettä riittää noin 30 000 potilaalle, joilla on vakavia oireita.

EU:n mukaan lääketoimitukset EU-maihin ja Britanniaan alkoivat elokuun alussa.

– Suomeen ollaan saamassa ilmeisesti aika pieni määrä lääkettä. STM ei ole kertonut määrää julkisuuteen. En tiedä, mitä lääkkeelle tapahtuu nyt käytännössä. Varmasti tutkimustuloksemme vaikuttavat paljon, Tikkinen kertoo.

– Nyt lääkettä on ikään kuin pakko hankkia, vaikka ei tiedetä, auttaako se. Maailmalla on ostobuumi päällä

Jos Solidarityn tutkimustulokset päätyvät suosittelemaan remdesiviiriä, kilpajuoksu lääkkeen ostamiseksi kiihtyy.

– Jos lääke ei toimi, on tehty huonot kaupat. Se, auttaako remdesiviiri paranemista, on epävarmaa. Tiedetään, että lääke esimerkiksi nostaa joillakin potilailla maksa-arvoja, Tikkinen sanoo.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA salli remdesiviirin kokeellisen käytön hätätilanteessa koronapotilaille jo toukokuussa. Tikkisen mielestä päätös oli liian hätiköity ja hoitotutkimuksia tehtiin liian vähän. Hän toivoo, että tutkimustuloksia odotettaisiin ennen kuin lääkettä annetaan koronapotilaille tutkimusten ulkopuolella.

– Suomessa ministeriö toivottavasti odottaa vielä lisää tutkimustuloksia. Prosessit ovat myös hitaita. Menee varmaankin viikkoja ennen kuin lääkettä käytetään potilaille EU:n kiintiöstä.

Hoitotutkimuksiin tarvitaan lisää potilaita

Suomessa on käynnissä useita tutkimuksia, jotka testaavat koronaviruksen hoitoon soveltuvia lääkeaineita laboratorioissa. Tikkisen mukaan Solidarity-hanke tutkii, kuinka eri lääkkeet tehoavat käytännössä koronapotilaiden hoidossa.

– Mahdollisimman moni sairastunut olisi hyvä saada mukaan tutkimuksiin. Näin saataisiin eettisesti ja nopeasti tietoa eri hoitojen tehosta, Tikkinen toteaa.

– On hieman surullista, että meidän seitsemän potilaan tutkimuksemme on Suomen laajin. Vain noin prosentti sairaalassa hoidetuista potilaista on Suomessa rekrytoitu hoitotutkimuksiin. Keväällä hoidettiin satoja tutkimusten ulkopuolella.

WHO:n Solidarity-hankkeessa tutkitaan tällä hetkellä vain remdesiviiriä. Se on ainoa lääke, jota on testattu suomalaisten potilaiden hoidossa.

Aiemmin tutkimushankkeessa olivat mukana myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hehkuttama hydroksiklorokiini sekä HI-viruksen hoitoon käytettävä lopinaviirin ja ritonaviirin yhdistelmä. Tikkisen mukaan ne tiputettiin pois tutkimuksesta kesäkuussa, koska kummankaan ei todettu auttavan tautiin.

Suomessa hydroksiklorokiinin tutkimuksiin ei ehditty rekrytoida yhtään potilasta ennen kuin lääke tiputettiin hankkeesta. Lopinaviirin tutkimuksiin suomalaiset ja pohjoismaalaiset infektiolääkärit eivät halunneet lainkaan mukaan, Tikkinen kertoo.

Solidarity Finlandissa on tällä hetkellä mukana yhdeksän sairaalaa.