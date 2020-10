Uutta tietoa: 15 Kanta-Hämeen keskussairaalan aikuispsykiatrian potilasta on joutunut Vastaamon tietomurron uhreiksi

Kaikkiaan 15 Kanta-Hämeen keskussairaalan aikuispsykiatrian asiakasta on joutunut psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhriksi. Vastaamon sopimusten voimassaoloaikana, vuodesta 2017 lähtien, Kanta-Hämeen keskussairaala on tehnyt maksusitoumuksia yhteensä 30:lle aikuispsykiatrian potilaalle. Näistä 15 on ollut voimassa ajalla ennen maaliskuun loppua 2019. Aiempi tieto tietomurron ajankohdasta on tarkentunut siten, että potilastiedot ovat voineet vaarantua maaliskuun loppuun 2019 saakka. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri…

