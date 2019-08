Vaakunan hotellipäällikkö viihtyy respassa ja soittelee vapaalla rumpuja

Jouni Kämäri on toiminut 25 vuoden ajan hotellipäällikkönä ja kestinnyt vieraita laidasta laitaan.

Ensimmäiset mielleyhtymät hotellipäällikön työstä heittävät ajatukset pitkiin lounaisiin, loputtomiin edustustilaisuuksiin ja hulppeisiin toimistoihin kattohuoneistoissa.

Mieleen ei juolahda, että hotellipäällikkö vastaisi vastaanoton puhelimeen aamuyhdeksän aikaan.

– Haluan työskennellä asiakaspinnassa ja teen respassa aamuvuoron parina-kolmena päivänä viikossa. Nautin siitä. Lisäksi minulla on paljon tuttuja asiakkaita, joista on tullut ystäviä. Tämä on asiakaspalvelutyötä siinä missä muutkin, Vaakunan hotellipäällikkö Jouni Kämäri kertoo.

Ei kuoharia aamiaisella, kiitos!

Jouni Kämäri on toiminut Vaakunan hotellipäällikkönä vuodesta 1995.

Mahtaako neljännesvuosisadassa kyllästyä hotellin aamupalaan? Tänään Kämärin lautasella on nakkeja, lätty ja hilloa.

– Yleensä käyn aamuisin asiakkaiden kanssa juttelemassa ja ohimennen otan kupin kahvia. Töissä syöminen on kausiluonteista, nyt on nakkivaihe meneillään, Kämäri naurahtaa.

Hauskana yksityiskohtana kesken aamiaisen Kämäri osoittaa kuohuviinipulloa ja kertoo, että suomalaiset eivät kehtaa ottaa aamulla lasillista kuoharia.

Enää ei tavaraa pöllitä paljon

Kuohuviini ei siis vieraille aamupalalla maistu, mutta miten on, lähteekö vieraiden mukana hotellihuoneista tavaraa?

– Henkareita saattaa joskus puuttua, mutta se on pieni juttu, jos yksi henkari tai hiustenkuivaaja joskus lähtee.

Ajat ovat muuttuneet, sillä ennen muinoin hiustenkuivaajat oli pultattu seinään kiinni.

– Asiakkaita pitää kunnioittaa, ja heihin täytyy luottaa, Kämäri linjaa.

Muutosta on tapahtunut myös asiakaskunnassa. Mennyttä ovat ajat, jolloin esimerkiksi myyntiedustajat viettivät pitkiä ja kosteita iltoja.

– Ennen aamulla pyydettiin alkometriä, että saattoi tarkistaa ajokunnon. Nykyään kysytään illalla kuntosalia.

Vieraita Dr. Feelgoodista Helvetin Enkeleihin

Vuosien saatossa Jouni Kämäri on kestinnyt niin rock-tähtiä kuin Helvetin Enkeleitä. Silti televisio on lentänyt ulos asfalttiin ainoastaan yhden kerran ja sekin tuotantoyhtiön pyynnöstä.

– Meillä kuvattiin kohtaus yhteen televisio-ohjelmaan. Jussi 69 heitti kelloradion ja vanhan kuvaputkitelevision ikkunasta. Kilpailijoiden piti arvuutella, kauanko putoaminen kestää. Kuvaputkitelevisiosta lähtee muuten aivan uskomaton pamaus, kun se läjähtää maahan.

Rumpuja soittavalle hotellipäällikölle muusikoiden vierailut ovat olleet erityisen mieluisia. Päällimmäisinä muistoihin nousevat Ville Valon ja Dr. Feelgood -yhtyeen vierailut.

– Ville oli juuri liittynyt Agentseihin, ja he treenasivat Verkatehtaalla, minkä vuoksi hän asui meillä. Uskomattoman sympaattinen kaveri, Kämäri kehuu.

Dr. Feelgood soitti keikan 1990-luvun loppupuolella Vaakunan yökerhossa, tilassa, jossa on nykyään kahvitori.

– Oli hieno kokemus, kun bändi, jota olin aina ihaillut, tuli soittamaan omaan paikkaan. Pääsin myös jammailemaan heidän kanssaan.

Poliisimurhaajakin yöpyi Vaakunassa

Tasaisin väliajoin pinnalle pullahtaa uutinen poliisimurhaaja Steen Christensenin yöpymisestä Vaakunassa pakomatkallaan. Erityisen innokkaasti Kämäri ei tapahtunutta muistele.

– Olihan se tapaus, jota ei haluaisi uudestaan kokea. Onneksi kaikki meni tyylikkäästi ja mies saatiin kiinni.

Erään kansainvälisen moottoripyöräjengin vierailusta tarinaa irtoaa huomattavasti enemmän.

– Olihan siinä säpinää ja persoonallisia ihmisiä. Monia muistoja vierailu herättää.

Kämäri työskenteli vierailun ajan yövuorossa yövuorolaisen kanssa ympäri vuorokauden.

Motoristit viettivät hotellissa muutaman päivän, ja heille oli varattu kahden hengen huoneita.

– He ilmoittivat saapuessaan yöpyvänsä yhden hengen huoneissa. Emme uskaltaneet kieltää sitä siinä hetkessä, ja ylibuukkausta tuli paljon.

Lopulta paljastui, että suuri osa motoristeista oli jäänyt tulliin. Poliisi ei ollut päästänyt kaikkia rajan yli.

– Saatiin sillä tasattua tilanne, ja kaikille löytyi huone. Loppu hyvin, kaikki hyvin, Kämäri huokaisee. HÄSA