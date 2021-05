Vaalimainoksia tuhotaan ja revitään palasiksi ympäri Kanta-Hämettä – "Mainokseen oli piirretty hakaristi"

Vaalimainoksia on revitty ja pilattu päälle piirtämällä, eikä mikään puolue tunnu olevan tuhotöiltä turvassa. Tapauksista on tehty rikosilmoituksiakin, sillä sotkeminen on laitonta.