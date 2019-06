Aidon oloisia jäljitelmäseteleitä liikkeellä – 20 ja 50 euron seteleissä muun muassa kyrillisiä kirjaimia

Hämeen poliisi tiedottaa saaneensa viime viikkoina haltuunsa useissa eri yhteyksissä maksuvälineenä käytettyjä, vääriä 20 ja 50 euron seteleitä.

Setelit ovat kelvanneet maksuvälineinä huolimatta siitä, että seteleissä on merkintä ”This on not legal, it is to be used for motion props”, eli setelit on alun perin tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi elokuvissa.

– Olemme saaneet useita 50 euron seteleitä, jotka rahankuljetusyhtiö on toimittanut poliisille, kertoo rikoskomisario Gunnar Golnick Hämeen poliisista.

Rahoja ovat maksuvälineenä käyttäneet useat eri henkilöt.

Elokuvarahojen lisäksi poliisi sai viikonloppuna Lahdessa haltuunsa väärän 200 euron setelin, jolla nuori mies yritti maksaa hotellihuonetta.

Kiinni otettaessa hänen hallustaan löydettiin kahdeksan väärennettyä 200 euron seteliä. Kaikissa seteleissä on punaisella kirjoitettu venäjänkielinen teksti ”Tämä ei ole oikeaa rahaa”.

Setelit mies kertoi ostaneensa internetissä toimivasta kauppapaikasta, jonka nimeä poliisi ei ilmoita. Miestä epäillään rahajäljitelmän levittäminen -rikoksesta.

Golnickin mukaan 200 euron setelin tunnisti käsin kosketellessa vääräksi.

Pienemmät setelit ovat olleet vaikeammin tunnistettavia.

– Kyllä ne menevät kiireessä aidosta rahasta, vaikka seteleissä ei olekaan mitään vesileimoja tai muita turvaominaisuuksia.

Golnick kertoo, että poliisin haltuun tulleet setelit eivät ole varsinaisesti rahaväärennöksiä.

– Ne ovat rahajäljitelmiä.

Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen vastaanotettaessa käteismaksuja. Maksaessaan tällaisella rahalla, henkilö syyllistyy rahajäljitelmän levitykseen. HäSa

Lisätty Golnickin kommentit ja täsmennetty otsikkoa 17.6. kello 15.10: Kyseessä ei ole varsinaisesti rahaväärennöksistä, vaan rahajäljitelmistä.