Väärin pysäköiminen teki Hämeensaaren matkaparkista sakkorysän – Alueelle mahtuisi enemmänkin matkailijoita

Henkilöautojen parkkeeraamisesta matkailukulkuneuvoille varatulle alueelle on muodostunut ongelma Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnalle.

Hämeensaaren matkaparkissa on tänä kesänä jaettu useita parkkisakkoja. Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnasta kerrotaan, että väärästä pysäköinnistä on muodostunut ongelma. Pysäköintivirhemaksuja on jaettu henkilöautoille, joiden omistajat tulevat viettämään aikaa Hämeensaaren alueelle.

Pysäköinninvalvoja ei halunnut esiintyä jutussa nimellään.

Liikennemerkin pitäisi kertoa tarvittava tieto

Elokuun loppuun asti avoinna oleva matkaparkki on tarkoitettu vain matkailuajoneuvoille ilmaiseen korkeintaan 48 tunnin pysäköintiin. Alueella on liikennemerkit, joiden lisäkilvet kertovat aikarajoituksen ja sallitut ajoneuvot.

Liikennemerkin lisäksi pysäköinnille ei ole mitään kieltomerkkejä.

Alueen sisääntulon kohdalle on myös kiinnitetty kaupungin mainokset, jotka kertovat matkaparkin palveluista. Niissä ei selkeästi mainita sallituista ajoneuvoista.

– Kaupungin mainos saattaa hämätä autoilijoita. Silti liikennemerkkiä kuuluisi noudattaa, eikä viedä tilaa matkailijoilta, pysäköinninvalvonnasta todetaan.

Ongelma ei ollut kantautunut liikennesuunnittelija Kimi Känkäiselle, mutta hänen mielestään liikennemerkit näyttävät selkeästi alueen pysäköintimääräykset.

– Pysäköintimerkin lisäkilven pitäisi kertoa tarvittava tieto. Silloin alueelle eivät saa muut pysäköidä, Känkänen sanoo.

Muutaman tunnin paikkoja löytyy lähialueilta

Suuri osa Hämeensaaren välittömässä läheisyydessä olevista henkilöautoille sallituista parkkialueista on maksullisia.

Uimahallin edessä on paikkoja, joihin saa pysäköidä parkkikiekon kanssa kolmeksi tunniksi. Citymarketilta löytyy kahden tunnin kiekollisia parkkipaikkoja.

Kauppakeskus Goodmanin parkkihallissa saa pysäköidä kolmen tunnin ajan ja kauppapaikka Tavastilan parkkihallissa kahden tunnin ajan.

Matkaparkkiin toivotaan enemmän vierailijoita

Kesäkuussa matkaparkissa oli melko rauhallista, ja kävijämäärä oli pienempi kuin vuosi sitten. Linnan kehitys oy:n sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen toteaa, että tapahtumien puuttuminen on vähentänyt matkailijoiden määrää.

– Heinäkuussa matkailijoita lähtee yleensä lomienkin puolesta enemmän liikkeelle. Toivottavasti esimerkiksi Linnajazz ja Keskiaikafestivaalit houkuttelevat kävijöitä.

Matkaparkin jatkosta ensi vuodelle ei ole vielä sovittu. Räsäsen mukaan Hämeenlinnasta kartoitetaan muitakin alueita, joissa pysäköiminen olisi mahdollista toteuttaa. Räsänen kertoo matkaparkin olevan hyvin tiedossa karavaanareilla ympäri Suomen.

– Parkkimahdollisuutta on kehuttu, sillä lähellä on sekä Hämeensaari että keskustan palvelut.