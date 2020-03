Vähennetäänkö Uudenmaan tarkastuspisteiden valvontaa lähipäivinä? "Resurssit viety äärimmilleen"

Poliisin viime viikonloppuna aloittama liikkumisrajoitusten valvonta Uudenmaan maakunnan rajoilla on työllistänyt satoja poliiseja useilta poliisilaitoksilta. Operaatio on sitonut merkittävästi poliisin resursseja, mikä on vaatinut muiden tehtävien vähentämistä ja työnvuorojen muutoksia lyhyellä varoitusajalla.

Alkuvaiheessa valvonta on hyvin tehokasta, poliisi tiedotti viime viikolla. Miehitettyjä tarkastuspisteitä on maakunnan rajoilla 30–40 kappaletta. Muuten poliisi valvoo määräyksen noudattamista muiden tehtävien ohella. Pienemmillä maakuntarajan ylittävillä teillä valvontaa tehdään liikkuvasti.

Uudenmaan maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Kysyimme operaatiota johtavasta Helsingin poliisista, jatketaanko valvontaa yhtä kattavasti koko liikkumisrajoituksen ajan.

Onko valvonnan vähentämisestä suunnitelmia, komisario Jarmo Heinonen?

– Suunnitelmia on monenlaisia, mutta päätöksiä ei ole tehty. Alkuvaiheessa valvonta haluttiin saada hyvin näkyväksi, jotta ihmisille tulisi selväksi, millaisilla asioilla rajan ylittäminen on sallittua.

– En kuitenkaan hämmästyisi, jos valvontaa vähennettäisiin. Ponnistus on melkoinen ja poliisin resurssit on viety äärimmilleen.

Heinonen tähdentää, että poliisi ei voi estää ja valvoa kaikkea maakuntarajan ylittävää liikennettä. Vastuu määräysten tottelemisesta kuuluu jokaiselle kansalaiselle.

– Vastuu omasta toiminnastaan ja lain sekä määräysten noudattamisesta kuuluu kansalaisille itselleen.

Heinonen toteaa, että valtiovallan viesti on mennyt hyvin perille.

– Liikennemäärät Uudeltamaalta pois tai maakuntaan ovat vähentyneet merkittävästi normaalista. HäSa

Lue myös: Uudenmaan rajalla moottoritiellä oli aamulla kilometrien jonoja – Uutta ruuhkaa odotetaan iltapäiväksi