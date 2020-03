Vaikeuksiin joutuneet yritykset hakevat paljon lykkäyksiä lainojen lyhennyksiin – Ainakin toistaiseksi päätöksiä saa ripeästi

Pankit ovat Kanta-Hämeessä jo saaneet paljon pyyntöjä lainojen lyhennysten siirtämisestä ja käyttöpääoman lainaamisesta.

Pankkien yritysrahoituksesta vastaavat pankinjohtajat kertovat, etteivät he ole vielä jääneet minkään pyyntötulvan alle. Pyynnöt on voitu käsitellä kohtuullisessa ajassa, mutta pankkien töitä on jouduttu priorisoimaan.

Finnveraa kiitetään

– Määrä on ollut suuri. Olemme pyrkineet tekemään ratkaisut sujuvasti, kertoo Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala.

Nordea on helpottanut yrityslainojen käsittelyä niin, että pienen lyhennysvapautuksen tai muun maksuajan muutoksen voi hakea verkkopankista.

Pankeilla on paljon yritysluottoja, joissa kolmantena osapuolena on valtion riskirahoitusyhtiö Finnvera. Pankit ovat saaneet Finnveralta luvan tehdä pieniä järjestelyjä näihin luottojen lyhennyksiin ilman sen erillistä päätöstä. Pankit kiittävät Finnveran joustavuutta.

Perusratkaisu hyvin pian

– Perusratkaisu on, että lainaan on tehty kolmen kuukauden lyhennysvapaus tai että lyhennystä on pienennetty. Tällaiset päätökset olemme voineet tehdä hyvin nopeasti, kertoo Nordean Hämeen yrityspankin johtaja Markku Vuorinen.

Tavallista suuremmista lainajärjestelyistä tai uuden käyttöpääoman lainaamisesta on kaikkien kolmen osapuolen sovittava erikseen.

– Tällä hetkellä käsittelyajat ovat lyhyet. Puhutaan päivistä. Emme tiedä, miten asiat ovat jatkossa, Vuorinen sanoo.

Nordea on siirtänyt muista tehtävistä henkilöstöä yritysluottojen käsittelyyn.

Proaktiivisia kyselyjä

Yritysten ja pankkien tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Etelä-Hämeen Osuuspankin pankinjohtaja Risto Salminen muistuttaa, ettei tilanne ole kuitenkaan yhtä vakava kuin 1990-luvun lamavuosina – ainakaan toistaiseksi.

– Tarve tulee viiveellä. Viime vuosi ei ollut yrityksille huono, joten pohjakaan ei ole huono. Toisille tulee hätä vasta, kun kassa loppuu.

Salminen kertoo, että pankki on tähän mennessä saanut muutamia kymmeniä pyyntöjä yrityslainojen järjestämisestä.

– Lisäksi meille on tullut proaktiivisesti kyselyjä siltä varalta, että yrityksen liiketoiminnan ketju katkeaisi, Salminen kertoo.

Salminen huomauttaa, että pankkien tiukka sääntely on hidastanut tuntuvasti pankkien luotonantoa.

– Nyt asioiden käsittely ei ole oleellisesti pidentynyt. Meillä on kyky hoitaa asioita.

Pankkien toimintaa hankaloittaa, että koronaepidemia pakottaa ne muiden yhteisöjen tapaan itsekin miettimään toimintatapojaan. HÄSA