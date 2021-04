Vain kaksi uutta koronatartuntaa Kanta-Hämeessä – Linkittyvät tiedossa oleviin tartuntoihin

Kanta-Hämeessä todettiin tiistaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista toinen on Hämeenlinnan ja toinen Riihimäen seudulta. Molemmat tartunnat on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan jäljittely jo tiedossa oleviin koronatartuntoihin. Keskiviikkoon 7.4. mennessä maakunnassa on todettu yhteensä 1536 koronavirustartuntaa. Yli 80-vuotiaista osa saanut jo toisen rokoteannoksen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä yli 74-vuotiaista hieman yli 80 prosenttia…