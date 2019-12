Vain pieni määrä joulukortteja jäi jaettavaksi jouluaatoksi – Posti on kirinyt postisumaa pienemmäksi

Jouluposti näyttäisi ehtineen varsin hyvin perille Postin loppuvuoden työtaisteluista huolimatta. Pakettipuolella Postilla on ollut nyt kolme yli miljoonan käsitellyn paketin viikkoa, kertoi Postin jouluvastaava Jarmo Ainasoja STT:lle. – Joulukortteja puolestaan...

Jouluposti näyttäisi ehtineen varsin hyvin perille Postin loppuvuoden työtaisteluista huolimatta. Pakettipuolella Postilla on ollut nyt kolme yli miljoonan käsitellyn paketin viikkoa, kertoi Postin jouluvastaava Jarmo Ainasoja STT:lle. – Joulukortteja puolestaan jää jaettavaksi jouluaatoksi maksimissaan alle kymmenellä reitillä Helsingin alueella. Jakelureittejä on Suomessa tuhansia, joten aattona perille saapuvien korttien määrä ja osuus on hyvin pieni, Ainasoja…