Vainaja löytyi Forssassa kerrostalon pihalta, poliisi ei epäile rikosta

Kuollut mies löytyi kerrostalon pihasta Forssassa varhain perjantaiaamuna. Rikoskomisario Tomi Revon mukaan tapaukseen ei liity rikosta.– Vainaja on nuorehko aikuinen mies, ja kuolinsyyn tutkinta on aloitettu. Omaiset on tavoitettu, Repo lisää.Ohikulkija oli tehnyt ilmoituksen miehestä aamuviiden aikaan hälytyskeskukseen.Poliisi- ja pelastusviranomaisten työ perjantaiaamun aikana herätti paljon huomiota ohikulkijoissa, sillä tapahtumapaikka oli Siurilankadun keskustan puoleisessa päässä näkyvällä…