Vakava liikenneonnettomuus Vuorikadun ja Turuntien risteyksessä – Yksi henkilö menehtynyt

Vuorikadun ja Turuntien risteyksessä Hämeenlinnassa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus. Paikalla olleiden silminnäkijöiden mukaan onnettomuudessa on menehtynyt yksi henkilö. Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuus tapahtui noin puoli yhdeksän aikaan keskiviikkoiltana....

Vuorikadun ja Turuntien risteyksessä Hämeenlinnassa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus. Paikalla olleiden silminnäkijöiden mukaan onnettomuudessa on menehtynyt yksi henkilö. Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuus tapahtui noin puoli yhdeksän aikaan keskiviikkoiltana….