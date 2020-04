Vakavan koronavirustaudin riskiryhmässä on 38 000 kantahämäläistä – Katso oman kuntasi tilanne

Kanta-Häme on koronariskivertailussa maakuntien keskitasoa. Riskiryhmään kuuluvien osuuksissa on merkittäviä alueellisia eroja. Kanta-Hämeen kuntien kärjessä on Forssa.