Väkikato kuihduttaa Hausjärveä – Edessä on miljoonan euron jahti

Talouden sukellus 8 000 euron plussalukemasta 930 000 euron verran miinukselle herätti odotetusti suurta huolta Hausjärven kunnanvaltuutetuissa. – Jatkuva kasvu ei välttämättä ole kunnissa enää mahdollista. Nyt on mietittävä toimintojen supistamista. Meillä työ on jo käynnistetty, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara (kesk.). Kunnanjohtaja Pekka Määttänen löi pöytään asiantuntijalaskelman jonka mukaan Hausjärvellä on yhden miljoonan euron…