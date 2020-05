Koronatilanne näkyy piikkinä pakettilähetysten määrässä – Hämeenlinnassa pakettiruuhkaa purkaa väliaikainen noutopiste

Postipakettien määrä on kasvanut valtakunnallisesti koronatilanteen aikana.

– Nyt poikkeustilanteessa ihmiset ovat tilanneet paljon tavaraa verkon kautta ja pakettien määrään on tullut huomattava piikki, lähes joulun kaltainen, aluepäällikkö Mikko Similä Postista kertoo.

Posti avasi 24. huhtikuuta Hämeenlinnaan väliaikaisen noutopisteen Keskustaloon, entisiin kukkakauppa Pionin tiloihin.

Väliaikainen noutopiste jatkaa Raatihuoneenkatu 13:sta vähintään toukokuun loppuun asti.

– Tarkastelemme pakettivolyymeja joka päivä. Sen perusteella päätämme, milloin noutopiste on aika purkaa.

Ruuhka-aikoina jonoa

Raatihuoneenkadun väliaikaisen noutopisteen oven takana on jonoa. Sisälle otetaan kerrallaan vain kaksi asiakasta.

Tiskin takana palvelee hämeenlinnalainen Suvi-Maria Saikkala.

– Joinain päivinä on ollut suorastaan tungosta. Ruuhkaa on etenkin aamuisin, lounasaikaan keskipäivällä sekä iltapäivällä viiden jälkeen.

Saikkalan lisäksi väliaikaisessa noutopisteessä työskentelee kaksi muuta henkilöä.

– Käsittelemme arviolta 100–200 pakettia päivässä, niiden määrä vähän vaihtelee.

Perustaminen käy nopeasti

Posti pystyy perustamaan väliaikaisen noutopisteen tarvittaessa muutamassa päivässä.

– Tarvitaan henkilökunta, pakettihyllyt ja samanlainen käsipääte kuin Postin normaaleissa palvelupisteissäkin, Mikko Similä kertoo.

Väliaikaiset pisteet ovat jouluisin jo vakiokäytäntö.

– Postilla on jokavuotisten jouluruuhkien ajalta kokemusta ja dataa siitä, milloin väliaikainen noutopiste kannattaa perustaa. Tässä tilanteessa tänä keväänä pakettien lähetysmäärät ovat nousseet poikkeuksellisen suuriksi. Meille on tullut ruuhkapiikkejä normaaleissa palvelupisteissä, joten olemme avanneet väliaikaisia noutopisteitä, jotta paketit eivät odota terminaaleissa vaan saamme ne eteenpäin asiakkaille.

Normaalitilanteessa harvinainen

Sopiva tila löytyi Hämeenlinnasta Similän mukaan helposti, kun toimeksianto sellaisen perustamisesta tuli.

– Tilat katsotaan tapauskohtaisesti. Meillä on myös niin sanottu pop up -kontti, jossa on hyllyt ja johon tarvitaan vain henkilökunta. Tällainen on esimerkiksi tällä hetkellä käytössä Turussa K-Citymarket Kupittaan pihassa.

Normaalitilanteessa väliaikaiset noutopisteet ovat hyvin harvinaisia.

– Koronan takia volyymi on tällä hetkellä ollut todella suurta. Haluamme välttää ruuhkaa, ja olemme siinä ihan hyvin onnistuneet väliaikaisten noutopisteiden ansiosta.