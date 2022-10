Valitukset jumittavat Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa yhä pidempään – ylituomari Tiina Hyvärinen kertoo, miksi

Miksi homma seisoo, miksei kaivurit liiku ja talot nouse? Miksei kauan sitten tehty päätös muutu betoniksi, uudeksi tieksi, tuulimyllyiksi?

No koska Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on tehty valitus ja ratkaisua saadaan taas odottaa ties kuinka kauan. Puoli vuotta vähintään, todennäköisesti pidempään. Vuosi ei olisi ihme, mutta puolitoista vuotta, se laittaa todella ihmettelemään: miksi se kestää niin kauan?

Hämeenlinnan oikeustalolla käydään Pihtiputaalta saakka

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluu neljä maakuntaa: Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Keski-Suomi. Samasta paikasta on siis odotettu ratkaisuja sekä Hattulan kunnanjohtajan valinnasta tehtyyn valitukseen, että Tampereen Kansi-hankkeen sekä Jyväskylän Hippos-hankkeen valituksiin.

Hämeenlinnan oikeustalolle tehdään aina tuomiopiirin kauimmaisesta kolkasta Pihtiputaalta asti matkoja, sillä vuosittaisista valituksista suuri osa käsittelee sosiaali- ja terveysasioita. Niihin sisältyy paljon huostaanottoasioita, joissa asianosaisia kuullaan usein suullisesti. Näitä tapauksia ei juuri julkisuudessa puida, koska niihin liittyy vahva yksityisyyden suoja.

Sen sijaan kunnallishallinnon päätökset, kaavat, maankäyttöluvat, ympäristöluvat, virkavalinnat, vaalikelpoisuusratkaisut, karhunkaatoluvat, kuntien päätökset, sitoutumiset elinkeinohankkeisiin ja niin edelleen – ne nousevat usein julkiseen keskusteluun ja ylittävät uutiskynnyksen. Niihin liittyvät asiakirjat ovat julkisia ja niihin usein liittyvä poliittinen päätöksenteko on julkista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kysymys käsittelyaikojen pituudesta on tuttu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarille Tiina Hyväriselle. Asia on jatkuvan tarkastelun kohteena myös tuomioistuinlaitoksen sisällä. Vastauskin on tutun kuuloinen: resurssipula.

– Juttuvarantomme kasvaa koko ajan, emme pysty ratkaisemaan niin paljon asioita kuin meille tulee niitä vireille. Käsittelyajat pitenevät koko ajan, kertoo Hyvärinen.

Hyvärinen ottaa esimerkiksi vuoden 2016, jolloin hän itse aloitti johtoryhmätyöskentelyn. Silloin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli kahdeksan kuukautta.

– Tällä hetkellä se on lähes kymmenen. Se on iso nousu muutamassa vuodessa.

Hyvärinen puhuu ”asioista”, koska valitusten lisäksi hallinto-oikeudelle tulee myös hakemuksia, jotka liittyvät esimerkiksi hoitopäätöksiin.

Viime vuonna Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ratkaistiin 2 834 asiaa. Vuoden aikana saapui 2 888 uutta asiaa. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 2 286. Koko Suomessa hallinto-oikeuksiin tulee vuosittain yli 10 000 asiaa.

Vuotuinen ratkaistujen asioiden määrä on Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa pysynyt melko tasaisena, mikä tarkoittaa Hyvärisen mukaan, että enempää ei nykyisestä henkilöstömäärästä saada irti.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hyvärinen laskee, että jos resurssipulaa ei olisi ja kaikki sujuisi kuten elokuvissa, valitus saisi ratkaisunsa hallinto-oikeudesta muutamassa kuukaudessa.

Usein asiat eivät myöskään ole niin suoraviivaisia, että kertakierros lausuntoja ja vastauksia riittäisi ratkaisun aineistoksi. Varsinkin lastensuojeluasioissa perheiden tilanteet muuttuvat ja hallinto-oikeuteen toimitetaan prosessin aikana lisäselvityksiä.

Resurssipula aiheuttaa kuormitusta myös työntekijöille.

– Paine on iso, kun huomaa, että vaikkapa hakemus huostaanotosta on tehty puoli vuotta sitten ja asia on auki edelleen, kertoo Hyvärinen.

Lastensuojelun asiasisällöt ovat myös rankkoja, kun kyse on perheiden ja lasten vaikeuksista.

– Ei ole kenenkään etu, että asiat pitkittyvät ja mutkistuvat.

Asioiden käsittelyssä, valmistelussa ja ratkaisuesityksen luonnostelussa avainhenkilö on esittelijä. On tavallista, että yhdellä hallinto-oikeuden esittelijällä on jonossa kymmeniä valituksia, joillakin voi olla jopa sata.

Häme ei kuitenkaan ole hitain

Erot eri asiaryhmien käsittelyajoissa ovat isot. Nopeimmin pyritään käsittelemään sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät valitukset, koska ne ovat lähtökohtaisesti kiireellisiä. Pisimmät käsittelyajat ovat ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioissa, jopa yli 14 kuukautta. Myös ulkomaalaisasiat ratkaistaan keskimäärin vajaassa 14 kuukaudessa.

Erot eri hallinto-oikeuksien käsittelyajoissa ovat myös isoja. Suomen kuudesta hallinto-oikeudesta Itä-Suomen hallinto-oikeus on tilastojen valossa ylivoimaisesti nopein. Siellä keskimääräinen käsittelyaika on alle kuusi kuukautta. Häme ei ole silti hitain. Vaasan hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika lähentelee 14 kuukautta ja ympäristöasioissa jopa yli 22 kuukautta.

Eroille löytyy myös selityksiä. Asioita hajautetaan ja keskitetään eri tuomioistuimille, esimerkiksi Vaasassa käsitellään hyvin laajoja ja työläitä ympäristövalituksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi kaivoslupiin, lentokenttiin, voimalaitoksiin ja isoihin vesitalousasioihin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hallinto-oikeuksien resurssipula on tiedossa myös rahanjakajan eli tuomioistuinviraston puolella. Tulosneuvottelut käydään joka vuosi, Hyväriselläkin ne ovat edessä marraskuussa. Hallinto-oikeuden näkökulmasta keskeisimmät mittarit ovat Hyvärisen mukaan vuosittain ratkaistavien asioiden kokonaismäärä ja keskimääräinen käsittelyaika, joiden suhteen Hämeenlinnan hallinto-oikeus täyttää tavoitteensa.

– Toki meillä on taas tulossa pyynti siitä, että saisimme hiukan lisää henkilöstöresurssia, kertoo Hyvärinen.

Lisää saatiin tänäkin vuonna. Heinäkuussa Hämeenlinnaan saatiin maankäyttö- ja rakennusasioihin uudet tuomarin ja esittelijän virat, joita parhaillaan täytetään. Myös nykyiset määräaikaiset saadaan pitää ensi vuonnakin.

– Tavoitteemme on, että päästäisiin tekemään edes sitä tahtia, mitä vuosittain tulee uusia asioita sisään.

Hyvärinen huomauttaa, että todennäköisesti muutkin tuomioistuimet ovat pyytämässä jotain. Samasta valtion budjetin määrärahasta odottavat osaansa myös käräjäoikeudet, joissa niissäkin jutturuuhka on iso ongelma.

Käytetäänkö hallintotuomioistuimia hyväksi niiden hitauden takia esimerkiksi maankäyttöön, kaavoitukseen tai rakentamiseen liittyvissä valituksissa?

– Hankala kysymys, mutta tunnistan kyllä ajatuksen. Varmasti täälläkin saattaa tulla tunne, että onkohan kyse jonkin hankkeen viivyttämisestä. Mutta jotta täällä ylipäätään aletaan asiaa käsitellä, lain mukaan sille pitää esittää perusteet ja vaatimukset, eikä tänne kaiketi kukaan ole koskaan valittanut perustelunaan, että haluaa viivästyttää jotain hanketta.

” Me emme täällä aja kenenkään asiaa”

Hyvärinen toteaa, että jokaisella valittajalla on omat tarpeensa ja tarkoitusperänsä.

– Joku valitus voi meidän tai viranomaisen puolesta näyttää aika tarkoituksettomalta. Esimerkiksi jostain kaavavalituksesta voi tulla sellainen olo, että mitä nyt yhdestä pyörätien paikasta on syytä valittaa. Mutta valittajalla on omasta mielestään ihan aito asia.

Hallinto-oikeudesta myös kysellään paljon ratkaisujen perään. Hyvärisen mukaan varsinkin kunnat, joilla on ”jumissa” aloittamista odottava hanke, tiedustelevat aktiivisesti, joko ratkaisu pian saadaan.

Hallinto-oikeuteen saapuvat valitukset käsitellään pääsäännön mukaan saapumisjärjestyksessä. Kiirehtimistäkin voi yrittää ja Hyvärisen mukaan siitä voi toisinaan olla hyötyä.

– Tuomioistuin noudattaa lähtökohtaisesti omia priorisointiperusteitaan, koska me emme täällä aja kenenkään asiaa. Emme myöskään välttämättä pysty vertailemaan hankkeita ja hallinto-oikeusprosessin keston vaikutusta niihin. Me tiedämme lähtökohtaisesti vain sen, mitä meille näissä asioissa kerrotaan.

– Se voisi auttaa, että meille saatetaan tietoon esimerkiksi, että jos tämä hanke ei tietyssä ajassa etene, se voi kaatua kokonaan. Kyllä me yritämme ottaa sen huomioon.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Viime vuonna Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamista päätöksistä 70 prosenttia ei johtanut asian muutokseen, valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen tai asian palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Jopa 354 asiassa ratkaisuna oli kokonaan tutkimatta jättäminen tai raukeaminen esimerkiksi vireillepanon myöhästymisen vuoksi.

Hyvärisen mielestä se, että suurin osa valituksista ei mene niin sanotusti läpi, kertoo hyvää suomalaisesta hallintokulttuurista. Hallinto-oikeuden tuomarit tai esittelijät eivät myöskään koe pettymystä tai epäonnistumista, jos valittaja hakee jatkovalituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

– Emme pidä epäonnistumisena edes, jos KHO kumoaa meidän päätöksemme. On asioita, joista me suorastaan toivomme, että joku hakisi ja saisi valitusluvan.

Tällaisia ovat esimerkiksi asiat, joista ei ole oikeuskäytäntöä tai lainsäädäntö on tulkinnanvarainen.

Iso väärinymmärrys koko oikeuslaitoksen roolista liittyy usein esimerkiksi juuri kaavavalituksiin, joissa valittaja haluaa että hallinto-oikeus muuttaa kaavan sisältöä.

– Mutta me emme ratkaise, missä on paras paikka jollekin pyörätielle tai urheiluhallille, vaan onko se voitu kaavoittaa siihen, mihin se on kaavoitettu.

Hyvärinen on joskus miettinyt, että tämän ymmärtäminen vähentäisi valituksia. Toinen asia ovat naapurit.

– Leikkisästi voisi sanoa, että jos ei olisi naapureita, meillä olisi paljon vähemmän hommia.

Lisää aiheesta: Tarzan-kirjojen painotalosta tuli monen vaiheen kautta Hämeenlinnan oikeustalo (10.10.22)