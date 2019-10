Valkohäntiä kaatunut ennätysmäärä: Metsästäjät ottivat kannan kasvun vakavasti

Valkohäntäpeurojen metsästyskausi on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Suomen riistakeskuksen Etelä-Hämeen toimialueella on käytetty jo yli 2 000 lupaa, mikä on selkeästi edellisvuosia enemmän.

– Mutta syytä onkin, jos halutaan päästä 13 000 kaatoon, riistapäällikkö Jyri Rauhala toteaa.

Valkohäntäpeurojen lupamääriä nostettiin Etelä-Hämeen alueella 36 prosenttia edelliskaudesta. Syynä on rivakasti jatkunut kannankasvu.

– Olemme painottaneet jo useamman vuoden ajan, että koko metsästyskausi tulee käyttää hyväkseen. Viesti alkaa kantaa nyt hedelmää, Rauhala kiittelee.

Metsästys on käynnistynyt vahvasti myös Hämeenlinnan lähialueiden riistanhoitoyhdistyksissä. Eniten lupia myönnettiin Lopelle, kaikkiaan 1 600, mikä on peräti 45 prosenttia edelliskautta suurempi.

– Luvista on käytetty noin 240 eli viitisentoista prosenttia. Aloitus on ollut hyvä, osa seuroista on ollut oikeinkin aktiivisia, Lopen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Pekka Kortesalmi toteaa.

Hyvä vire on päällä myös Hattulan–Kalvolan alueella. 1125 luvasta on käytetty 11,5 prosenttia.

Kortesalmen mukaan pyyntikäyttäytymisessä on tapahtunut selkeä muutos.

– Ennen odotettiin pakkasia, mutta nyt osataan lähteä metsälle heti syyskuun alussa.

Lopen alueen 1 600 luvasta on jakamatta 350 kappaletta. Riistanhoitoyhdistys haluaa seurata metsästyksen etenemistä, ja jakaa loppuluvat aktiivisimmille seuroille. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus luvista saadaan käytettyä.

Valkohäntäpeurojen määrä on kasvanut Etelä-Hämeessä erittäin voimakkaasti. Kuluvan metsästyskauden tavoitteena on pysäyttää kannan kasvu.

Etelä-Hämeen tihein valkohäntäalue sijoittuu Urjalan ja Jokiläänin alueille, mutta kanta on vahvassa kasvussa myös itäisemmissä osissa.