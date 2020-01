Uusi työaikalaki on jakanut evankelisluterilaisen kirkon kahtia.Suurimmalla osalla kirkon 19 000 työntekijästä on jo työaika, mutta sen ulkopuolelle ovat jääneet esimerkiksi diakonit ja nuorisotyönohjaajat. He saavat nyt työajan toisin kuin...