Valtio suojelee energiayhtiöitä johdannaismarkkinoiden riskeiltä enimmillään 10 miljardin laina- ja takauspaketilla – "Kysymys on huoltovarmuudesta"

Hallitus lähtee järein keinoin turvaamaan energiayhtiöitä maksukyvyttömyydeltä ja kaatumisvaaralta. Sunnuntaina hallitus kertoi aikovansa esittää eduskunnalle 10 miljardin euron valtuutusta, jonka pohjalta valtio voi myöntää energiayhtiöille lainoja ja takauksia.

Kyseessä on viimesijainen rahoitusvaihtoehto, pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti. Taustalla ovat energian kallistumisen vuoksi merkittävästi kasvaneet energiayhtiöiden vakuusvaatimukset, jotka voisivat ajaa yhtiöitä kassakriisiin.

– Sähköjohdannaismarkkinoiden voimakas hintavaihtelu vaatii valtiolta nopeita toimenpiteitä markkinoiden vakauden turvaamiseksi, Marin sanoi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Valtio voisi myöntää tapauskohtaisesti lainoja ja takauksia yhtiöille, joiden toiminta on yhteiskunnan kannalta kriittistä ja joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

Laina- ja takausohjelman on määrä olla tilapäinen, sillä se olisi voimassa vuoden 2023 loppuun. Lainojen ja takauksien kestoaika olisi enintään kaksi vuotta.

– Vaikka olemme nyt varautumassa pahimman varalle ja toivomme että näitä päätöksiä ei koskaan tarvitsisi laittaa toimeen, tässäkin pohjimmiltaan on kysymys huoltovarmuudestamme, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi.

“Valtio on viimekätinen toimija”

Ruotsi ilmoitti lauantaina olevansa valmis tukemaan energiamarkkinoita tarjoamalla yhtiöille useiden miljardien eurojen rahoitusta. Ruotsin valtiopäivien on määrä äänestää paketista maanantaina. Saarikko kiitteli Ruotsin päätöstä ja sanoi monien muidenkin EU-maiden valmistelevan vastaavia paketteja.

Ministerit korostivat, että kyse ei ole energiayhtiöiden suorasta tukemisesta.

– Tämä on viimekätinen keino. Se ei ole missään nimessä tuki, se on rahoitus, se on vakuus. Mutta se on toisaalta selkeä viesti markkinoille, että haluamme pitää pystyssä suomalaiset yhtiöt, jotka ovat joutuneet verrattain vaikeaan tilanteeseen tässä johdannaiskaupassa, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– On selvää, että pankit ja kyseisten sähköntuotantoyhtiöiden omistajat joutuvat toimimaan ensisijaisesti. Valtio on viimekätinen toimija, ja silloinkin kysymyksessä on laina erittäin ankarin ehdoin, valtiovarainministeri Saarikko totesi.

Lainaa tai takausta voisivat saada vain suomalaisen sähkömarkkinan toiminnan kannalta keskeiset, noin 100 megawatin tuotannon ylittävät toimijat.

Saarikon mukaan paketin enimmäiskoko eli 10 miljardia euroa on valittu pikemminkin yli- kuin alivarautuen.

Nord Stream 1:n ongelma heiluttaneet hintoja

Vaikka Venäjän hyökkäyssota on nostanut energian hintaa tuntuvasti jo kuukausien ajan, tilanne kiihtyi hiljattain, kun venäläinen energiajätti Gazprom ilmoitti, että Venäjältä Saksaan kulkevaa Nord Stream 1 -kaasuputkea ei avata huollon jälkeen suunnitellusti.

– Jo ennen sitä hermostuneisuus markkinoilla on ollut erittäin voimakasta. Hinnat sahaavat edestakaisin, ja senkin takia haluttiin lähteä tekemään merkittävää pakettia jolla pystytään omalta osalta hintoja rauhoittamaan, Lintilä sanoi.

Sähkön johdannaispörssi on muuttunut viime aikoina hyvin epävakaaksi ja levottomaksi, mikä uhkaa ajaa energiayhtiöitä maksuvaikeuksiin. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi reilu viikko sitten Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että yritys tarvitsee miljardien eurojen edestä käyttöpääomaa.