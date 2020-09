Riihimäen valtuusto hyväksyi kouluverkkoselvityksen

Keskustelu Riihimäen kaupungin palveluverkosta ja erityisesti kouluverkosta kesti maanantai-iltana odotetun pitkään. Jo keskustelun alkuvaiheessa kävi selväksi, että asiasta joudutaan äänestämään.

Monet keskustelijat korostivat, että palveluverkon muutoksissa on kyse ennen kaikkea siitä, että lasten määrä on vähenemässä dramaattisesti, ja samaan aikaan vanhusten määrä kasvaa yhtä selvästi. Nykyisellään ei voida jatkaa.

Toimipisteistä kyse

Valtuuston puheenjohtaja ja palveluverkkoa pohtineen ohjausryhmän vetäjä Riku Bitter (kok.) huomautti, että palveluverkossa on kyse toimipisteistä, ei palvelujen lakkauttamisesta.

Viimeisessä kokouksessaan Riihimäen valtuutettuna istunut Eero Yrjö-Koskinen (vihr.) sanoi, että ohjausryhmässä vallitsi yksimielisyys.

– Riihimäen väestörakenne on nopeasti muuttumassa, jokainen ikäluokka on pienempi kuin edellinen, hän perusteli kouluverkon muutoksia.

Yrjö-Koskinen kertoi yllättyneensä siitä, että kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle poikkesi ohjausryhmän esityksestä.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko nimittäin esitti astetta kovempaa karsintaa kouluihin kuin mikä oli ohjausryhmän esitys. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti esittää valtuustolle nimenomaan ohjausryhmän esittämää mallia.

Sulkko perusteli omaa esitystään sillä, että hän teki sen virkavastuulla, koska ei uskonut, että ohjausryhmän esitys olisi riittävä kaupungin talouden kannalta.

Saako strategia sisältää listoja?

Keskustelussa pohdittiin paljon sitä, onko palveluverkkopäätöksessä kyseessä strateginen päätös, jonka yksityiskohtiin voidaan hioa vielä myöhemmin, vai onko kyse lopullisesta lakkautettavien ja säilytettävien koulujen listasta.

Eija Aittola (kok.) katsoi, ettei strategisessa päätöksessä tulisi edes olla mitään luetteloa.

– Nämä luettelot tulevat toteutumaan, jos nyt näin päätetään. Ratkaisut olisi kuitenkin tehtävä vasta tarveselvitysten ja budjetin jälkeen. Nyt minua kismittää, että olemme sitomassa tulevien valtuutettujen käsiä.

Aittola esitti, että tässä asiassa tarvitaan toimenpideohjelma, jonka valtuusto hyväksyisi 30.4.2021 mennessä (tosin ensin esitys oli 30.6. mennessä, mutta hän muutti ehdotustaan).

Puheenvuoroissa saivat kannatusta sekä kunnanhallituksen eli ohjausryhmän esitys että Aittolan muutosesitys. Aittolan kannalla olivat muiden muassa Riikka Tervatuli (ps.) ja Päivi Räsänen (kd.).

Selvitys hyväksyttiin sellaisenaan

Valtuusto äänesti siis, pitääkö palveluverkkoselvityksen jälkeen vielä tehdä toimenpideohjelma, josta valtuusto päättäisi erikseen. Äänin 36–7 päätökseksi tuli, että palveluverkkoselvitys hyväksytään sellaisenaan.

Yksi mielipiteitä herättänyt asia oli kaupungin itäpuolelle suunniteltu monitoimitalo eli Lasten ja nuorten talo. Toiset katsoivat, että siitä tulee ruma möhkäle, jossa lapset eivät viihdy.

Monitoimitalon on määrä korvata Peltosaaren koulutalo, joka on ollut pakko hylätä huonon sisäilman takia. Koulun väki on väistötiloissa Kalevan talossa.

– Ei itäpuolelle olla suunnittelemassa mitään jättikoulua, vaan monitoimitalosta on tulossa maksimissaan kolmisarjainen koulu eli samankokoinen kuin Eteläinen koulu. Aseman läheinen paikka ei välttämättä ole sille paras paikka, mutta siitä varmaan vielä keskustellaan, Sari Jokinen (vihr.) sanoi.

Kaksi alakoulua joka alueelle

Oleellista päätöksessä oli monen valtuutetun mielestä se, että palveluverkko oli karsimisesta huolimatta lupaamassa kaksi koulua joka alueelle eli yhteensä kuusi alakoulua.

Tosin keskustelussa muistutettiin myös siitä, että myös yläkoulujen kohtalo on otettava pian tarkasteluun. Oppilasmäärät ovat laskussa niissäkin.

Kokous päättyi juhlahetkeen, sillä valtuuston puheenjohtaja piti kiitospuheen kaupunginjohtaja Sami Sulkolle, joka on jättämässä Riihimäen. Lahjaksi Sulkko sai kristallivaasin.

Myös Yrjö-Koskisen eroasia käsiteltiin. Hänen tilalleen valtuustoon nousee vihreiden 1. varavaltuutettu Sari Heijasto. HäSa