Vanajan hautausmaalla käynyt närkästyi roskaisuudesta – Näin seurakuntayhtymä vastaa

Hämeen Sanomien lukija otti yhteyttä toimitukseen ja hämmästeli Vanajan hautausmaan epäsiisteyttä.

Hautausmaalla juuri pääsiäisen alla käyneen lukijan mukaan poluilla ja hautapaikoilla on runsaasti oksia sekä risuja ja nurmialueella oli näkyvissä syviä jälkiä traktorin renkaista.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän työnjohtaja Risto Heikkonen, miksi Vanajan hautausmaa on niin hoitamattoman näköinen?

– Talven ja alkukevään kovat tuulet ovat ravistelleet vanhoja puita ja niistä on katkennut oksia sekä risuja. Siellä on parin viikon ajan ollut kesätyönjohtaja yksinään töissä. Kesähenkilökunta tulee toukokuun alussa ja silloin pääsemme kunnolla siivoamaan.

– Vanajalta ovat hautapaikat loppu. Nyt Uusimaa-korttelin seurakunnalle palautuneita hautoja on otettu käyttöön. Tämän takia hautausmaalla on jouduttu ajamaan traktorilla ja koska maa ei ole routinut yhtään, jäljet ovat rumia. Ne kyllä korjataan.

Yllättikö aikainen kevät hautausmaiden kunnossapidon?

– Kyllä roskaisuus yllätti. Vaikka oksia ja risuja tippuu tietysti joka vuosi, niin yleensä niitä ei näe, kun lumi on päällä. Tilanne on samanlainen meidän muillakin hautausmaillamme. Nyt on kaikki asvalttipinnat harjattu harjakoneella, mutta kovan tuulen takia ne ovat kohta taas samassa kunnossa kuin ennen puhdistamista.

Vaikuttaako koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne teidän työhönne?

– Varovaisuutta noudatetaan ja käytämme kertakäyttöhansikkaita. Roskaisuudessahan tilanne näkyy, kun siivoamiseen ei ole juuri aikaa. Meillä on hoidettavana kolme hautausmaata ja krematorio. Töissä on kuusi ihmistä, joista kaksi työskentelee krematoriossa ja loput kaivavat hautoja.

Onko hautausmaille tulossa jotain isompaa kunnostustyötä?