Vanajaveden sairaalan osasto 1 koronakaranteeniin - Tartunta on voinut tapahtua keskussairaalassa

Vanajaveden sairaalan potilaalla on todettu koronavirustartunta. Sairaalan osasto 1 on siirtynyt karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja vierailut osastolla on kielletty. Osaston potilaat testataan tartuntojen varalta. Tartunnan saanut potilas oli siirretty Kanta-Hämeen keskussairaalan...