Vanha Hämeenlinnan vankila ei käy kaupaksi – Purkupäätöstä ei Senaatti-kiinteistöjen mukaan ole vielä tehty

Valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöt ei ole tehnyt vielä päätöstä vanhan, huonokuntoisen Hämeenlinnan vankilan purusta.

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila kertoi Hämeen Sanomille toukokuussa, että purkaminen on todennäköinen vaihtoehto, jos rakennus on vielä syksyllä myymättä.

Asiakaspäällikkö Mika Kemppainen Senaatti-kiinteistöiltä kertoo, että he selvittelevät parhaillaan mahdollisen purkamisen edellytyksiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Taskila arvioi keväällä, että purkaminen maksaisi noin kolme miljoonaa euroa, mutta summa tarkentuu nyt syksyn mittaan.

Tarpeettomaksi jääneelle vankilalle ei ole vielä haettu purkulupaa. Uusi naisvankila valmistui sen viereiselle tontille. Molemmat sijaitsevat Paroisilla aivan moottoritien eli valtatie 3:n tuntumassa.

Vankila on ollut myynnissä parin vuoden ajan. Rakennuskompleksi on noin 17 000 neliömetrin suuruinen, ja se on rakennettu 1970-luvulla.

Ensisijaisesti sille on yritetty löytää uutta omistajaa valtion toimijoista. Kohteeseen on Kemppaisen mukaan käynyt tutustumassa ”vain muutama taho”. Vuokraaminen ei ole ollut realistinen vaihtoehto.

– Varmasti koronakin vaikuttaa investointihalukkuuteen. Rakennusteknisesti vankila on huonossa kunnossa. Vaatisi isoja taloudellisia panostuksia saada siitä käyttökelpoinen, Mika Kemppainen toteaa.

Vanha naisvankila tyhjennettiin tyhjennettiin nopeasti vangeista tammikuussa 2019, kun selliosastoilla paljastui vakava sisäilmaongelma. Vankilan remontointi olisi maksanut arviolta 60 miljoonaa euroa.

Uusi naisvankila maksoi noin 34 miljoonaa euroa.

Rikosseuraamuslaitos on saanut tilat käyttöönsä syyskuun alussa. Vankilassa tehdään vielä lokakuussa järjestelmien testauksia samalla kun tiloja kalustetaan.

Useisiin vankiloihin eri puolelle Suomea tällä hetkellä sijoitettuna olevat naisvangit muuttavat uusiin vankilatiloihin näillä näkymin marraskuun alussa.