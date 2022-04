Onko vanha miinalaiva on tikittävä aikapommi, joka on siirrettävä? Janakkalan kunta antoi siirtokehotuksen Suvirannassa osin uponneelle M/S Lokille, mutta miksi?

Janakkalan kunta on antanut Turengin Suvirannassa osittain perästään uponneen vanhan miinalaivan M/S Lokin omistajalle 6.4. virallisen kehotuksen siirtää laiva pois 30.4.2022 mennessä. Janakkalan ympäristösuunnittelijan Tuuli Laaksosen mukaan riskinä on, että pohjastaan kiinni oleva ja kallistunut alus uppoaa jäiden ja lumien sulaessa, jolloin öljypitoinen pilssivesi pääsee huuhtoutumaan Hiidenjokeen. Epäilys on myös laivan tai/ja öljysäiliön vuotamisesta. Laiva...

