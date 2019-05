Vanhoja toimistotiloja paljon tyhjinä – Uusille toimistokerrostaloille saattaa silti löytyä käyttäjiä

Hämeenlinnassa on paljon tyhjiä toimistotiloja. Uusia toimistokerrostaloja saattaa silti kohota kaupungin keskustan tuntumaan.

– Tarjolla olevat vanhat tilat välttämättä eivät ole sellaisia, joita haluttaisiin. Saattaa olla esimerkiksi, että tiloja ei voi jakaa tai niiden ilmastointi ei ole kelvollinen, Realia Managementin vanhempi arvioasiamies Juha Kirvesmies sanoo.

Senaatti-kiinteistöt on vuokraamassa valtion virastoille suurehkon uuden kerrostalon Vanajantien varrelta. YIT luopui uuden toimistokerrostalon rakentamisesta Keinusaareen, mutta punnitsee nyt sellaisen rakentamista Asemanrantaan.

Uudehkojakin toimistotiloja on kaupan. Kiinteistösijoittaja kauppaa lähes 4 000 neliön toimistotiloja Vanajantie 10 b:stä. Tilat, jotka ovat noin 60 prosenttia koko rakennuksesta, ovat valtaosin tyhjillään.

Vanajantien toimistotalo valmistui 12 vuotta sitten, mutta sen tiloja ei ilmeisesti milloinkaan saatu kokonaan vuokrattua.

– Kertovathan tällaiset tyhjät myytävät tilat, ettei uusilla toimistotiloilla ole kovin suurta kysyntää Hämeenlinnassa, Kirvesmies toteaa.

Kirvesmiehen mukaan kysynnän ja tarjonnan tilanne ei Hämeenlinnassa juuri poikkea muista vastaavista kaupungeista. Toimisto- ja teollisuustilojen tilanne on niin ikään samankaltainen. Vaikka tyhjiä tuotantotiloja on tarjolla, uusia rakennetaan, koska halutaan tietynlaisia tiloja.

– Jos kuitenkin vaikka kaksi suurta hyvää käyttäjää tarvitsee uusia toimistotiloja, sellainen rakennetaan heille. Rakennusliikkeet rakentavat mielellään.

Uudet tilat maksavat paljon enemmän kuin vanhat tilat ja niistä pyydetään vanhoja korkeampaa vuokraa. Kirvesmiehen mukaan uudet tilat eivät välttämättä silti tule vanhoja kalliimmiksi.

– Uusissa toimistotiloissa voidaan pärjätä vanhoja tiloja vähäisemmällä neliömäärällä.

Valtion Senaatti-kiinteistöt järjestelee Hämeenlinnan virastoille uutta toimistokerrostaloa, koska sopivaa tilaa virastoille ei muuten löytynyt. Toimistokerrostalon suurin loppukäyttäjä on Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi), jonka nykyiset tilat otetaan muuhun käyttöön.

Uudelle valtion virastotalolle on kaavoitettu tontti Vanajantien varteen puretun teurastamon alueelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutos maaliskuussa.

– Tilat eivät tule Senaatti-kiinteistöjen omistukseen vaan me vuokraamme ne kiinteistösijoittajalta. Emme ole siten edes hankkeen rakennuttaja, Senaatti-kiinteistöjen erityisasiantuntija Toni Rantanen kertoo.

Senaatti-kiinteistöt vuokraa tilat kiinteistösijoittajalta ja vuokraa ne edelleen käyttäjille.

– Vuokrasopimuksia ei ole vielä tehty. Hanke täsmentyy lähiviikkoina, joka siis tarkoittaa ennen juhannusta.

Vanajantielle siirretään näillä näkymin aluehallintoviraston, oikeusapu- ja edunvalvontapiirin, verohallinnon ja maistraatin lähes 400 työntekijää.

Valtion toimistorakennusten korttelissa on noin 5 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Rakennusoikeus on mitoitettu noin 460 työpaikalle.