Vanhojentanssit siirretty toukokuulle, penkkarien kohtalo ratkeaa lähipäivinä

Hämeenlinnan lukioiden vanhojentanssit on siirretty koronavirusepidemian vuoksi helmikuun puolivälistä toukokuun 12. päivään, joka on helatorstain aatto. – Päätös siirrosta on tehty tiistaina ja siitä kerrottiin heti opiskelijoillekin, jotta he pystyisivät esimerkiksi perumaan tai siirtämään pukuvarauksiaan, kertoo Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen. Iltasen mukaan vanhojentanssit toteutetaan toukokuussa tavalla tai toisella. Jos niihin ei toukokuussakaan pystytä koronatilanteen…

