Vankilan perheosastolla vietetään mahdollisimman tavallista arkea – "Täällä oppii hyvin tuntemaan lapsensa ja hänen tarpeensa"

Rivitalon pihapiirissä pellon vieressä on muutama leikkimökki, mattojen tamppausteline, hiekkalaatikko ja keinut. Talon edustalla lastenvaunut ja pieni kolmipyöräinen. Yhdessä rivitalon huoneistoista asuvat Mari ja hänen noin puolitoistavuotias lapsensa Nea.

Mari muutti Vanajan avovankilan perheosastona toimivaan rivitaloon viime vuoden alussa kuukautta ennen Nean syntymää. Sitä ennen hän suoritti usean vuoden tuomiota Hämeenlinnan naisvankilassa.

Marin ja Nean nimet on muutettu asian arkaluonteisuuden takia.

Marin mukaan avovankilan perheosasto on hyvä paikka kasvattaa lasta.

– Täällä oppii hyvin tuntemaan lapsensa ja hänen tarpeensa, koska lapsen kanssa on koko ajan, Mari sanoo.

Hänellä olisi mahdollisuus viettää viikossa tunti omaa aikaa, mutta hän ei käytä sitä joka viikko. Mari kehuu perheosastossa erityisesti sitä, että osaston työntekijöiltä saa aina apua ja neuvoja lapsen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Huono puoli on, että lapsella on vain melko harvoin mahdollisuus tavata isäänsä ja isovanhempiaan.

Keväällä koronaviruksen takia vankilassa ei saanut käydä vieraita ja lomat oli peruttu. Ennen koronakriisiä isä pääsi tapaamaan lastaan tunnin ajaksi kahden viikon välein. Nyt Mari on hakenut mahdollisuutta, että lapsen isä voisi vierailla yön yli kerran kolmessa viikossa.

Keskustelutukea tai apua Kela-asioissa

Vanajan avovankilan perheosasto sijaitsee rivitalossa, jossa on neljä huoneistoa. Niissä on tilaa kymmenelle vanhemmalle ja kymmenelle lapselle, mutta yleensä perheitä on viidestä seitsemään.

Huoneistoista kolme on soluasuntoja, joissa on tilaa 1–4 perheelle. Rivitalossa on myös yksi yksiö, joka on varattu lapsen kanssa asuvalla isälle. Mari asuu kahden perheen solussa, mutta tällä hetkellä toisessa huoneessa ei asu ketään.

Osastolla on seitsemän työntekijää, ja he työskentelevät kahdessa vuorossa aamuseitsemän ja iltakymmenen välillä.

Jokaiselle vanhemmalle ja lapselle on perheosastolla kaksi omatyöntekijää, joiden kanssa voi pohtia vastaan tulevia asioita ja edetä kohti yhteisesti asetettuja tavoitteita. Yleisesti osastolla työskentelevien perhetyöntekijöiden ja -ohjaajien tehtävänä on tukea ja ohjata vanhempia arkisissa asioissa, kuten vauvan hoidossa. Jotkut tarvitsevat tukea myös elämänhallintaan.

”Pyrimme tekemään vanhemman ja lapsen arjesta mahdollisimman tavallista pois lukien vapaus.”

Vanajan avovankilan perheosaston vastaava perhetyönohjaaja Jaana Wikgren kertoo, että esimerkiksi ensimmäisen lapsen äiti voi tarvita paljon tukea vauvan hoidossa, kun taas kokeneempi äiti Kela- tai muiden käytännön asioiden kanssa. Osalle pelkkä keskustelu voi olla suurin tuki.

Hän korostaa, että osastolla lapsi on pääasiakas. Se näkyy muun muassa siinä, että lapsesta tehdään kirjauksia lastensuojelulle ja päiväohjelma suunnitellaan pitkälti lapsen ehdoilla. Lapselle tarjotaan myös mahdollisimman hyvä mahdollisuus leikkiä, tehdä retkiä vankilan ulkopuolelle ja käydä kaupassa sekä harrastuksissa vanhempansa kanssa.

– Pyrimme tekemään vanhemman ja lapsen arjesta mahdollisimman tavallista pois lukien vapaus, Wikgren sanoo.

Perheosasto pelasti lapsen huostaanotolta

Perhe viettää Marin mukaan osastolla melko tavallista arkea. Kerran viikossa hän käy yhdessä muiden perheosaston äitien kanssa kaupassa ostamassa viikon ruoat, ja huoneistossa on keittiö, jossa voi laittaa ruokaa. Muuten arki pyörii pitkälti leikkimisen, nukkumisen ja syömisen ympärillä.

Pihapiirin vieressä on pururata, jota hän kiertää Nean kanssa pari kertaa päivässä.

– Olen käynyt lapsen kanssa myös vauvauinnissa.

Avovankilan perheosaston vangeilla on mahdollisuus käydä lapsen kanssa harrastuksissa vankilan ulkopuolella, mutta niihin pitää hakea poistumislupa. Vankilan arki näkyy myös siinä, että illalla sisällä pitää olla kahdeksalta ja tupakalla saa käydä yhteentoista asti

Mari tuli raskaaksi suorittaessaan tuomiota Hämeenlinnan naisvankilassa. Hän oli raskauden alusta lähtien varma, että haluaa olla lapsensa kanssa syntymästä lähtien.

Marin piti hakea siirtoa perheosastolle lastensuojelusta, ja asia arvioitiin myös Rikosseuraamuslaitoksessa. Hän kertoo, että jos hän ei olisi päässyt perheosastolle, lapsi olisi otettu huostaan vankeusrangaistuksen suorittamisen ajaksi.

Vankilan perheosastolla lapsi saa olla vanhempansa kanssa, kunnes täyttää kolme vuotta. Wikgren kertoo, että ikäraja on asetettu, koska 3-vuotias alkaa huomioida enemmän ympäristöään ja muistaa paremmin kokemiaan asioita. Tässä iässä myös lapsen tarpeet alkavat kasvaa. Lapsi alkaa muun muassa kaivata enemmän oman ikäisiä leikkikavereita.

Marilla on vankeusrangaistustaan jäljellä vielä muutama vuosi. Hän toivoo, että kuntoutus mahdollistaisi sen, että hän voisi olla lapsensa kanssa koko rangaistuksen suorittamisen ajan.

Lapsen saaminen voi olla rikolliselle mahdollisuus muuttaa elämän suunta

Lapsen saaminen on valtava haaste rikostaustaisille, jotka usein kärsivät samaan aikaan esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmista, kertoo varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Sanna Isosävi. Hän kuitenkin muistuttaa, että vanhemmaksi tuleminen on suuri muutos kenelle hyvänsä, ei pelkästään vaikean taustan omaaville.

Jos henkilö on esimerkiksi kokenut omassa lapsuudessaan vaikeita asioita, lapsen kanssa oleminen voi aktivoida näitä kokemuksia. Hän ei välttämättä ole oppinut keinoja käsitellä vaikeita tunteitaan omissa lähisuhteissaan, ja vanhemmuudessa tällaisia tunteita herää paljon.

– Jos itsellä on ollut hankalia traumakokemuksia, läheisten suhteiden muodostaminen voi olla vaikeaa, Isosävi kertoo.

Luottamuksellisten ihmissuhteiden muodostaminen voi olla vaikeaa myös silloin, jos on elänyt turvattomassa, rikollisessa ympäristössä, jossa on joutunut jatkuvasti olemaan varuillaan tai puolustuskannalla. Tämä voi hankaloittaa läheisen suhteen muodostamista myös omaan lapseensa, kertoo Isosävi.

”Viikoittain käynti jossain palvelussa tai klinikalla on liian vähän.”

Vaikeista oloista tulevalle tai rikoksia tehneelle lapsen saaminen voi olla myös mahdollisuus.

– Monet voivat kokea, että heille on tullut nyt tai ei koskaan -tilaisuus muuttaa omaa elämäänsä.

Heillä voi olla myös voimakas motivaatio saada aikaan elämänmuutos. Usein turvattomissa suhteissa kasvaneet myös tietävät, mitä asioita tai tapoja eivät ainakaan halua siirtää omalle lapselleen lapsuudenkodistaan.

Isosävi kertoo, että vankilan perheosasto tai muu laitosympäristö voi olla rikostaustaiselle tai päihdeongelmista kärsivälle hyvä paikka kasvattaa lasta, koska siellä on mahdollisuus saada apua vanhempana olemiseen aamusta iltaan. Jos erilaisista ongelmista kärsivä kasvattaa lastaan laitoksen ulkopuolella, apua ja tukea saattaa olla tarjolla vain kerran tai kahdesti viikossa.

– Viikoittain käynti jossain palvelussa tai klinikalla on liian vähän. Siinä välissä voi tapahtua kaikenlaista kotona.

Hyvät mahdollisuudet leikkiä ja tavata läheisiä

Kasvatustieteiden kandidaatti Tiina Mustonen tutki kandidaatin tutkielmassaan, minkälaista lasten arki on perheosastolla Vanajan avovankilassa. Tutkimuksessaan hän haastatteli osaston vanhempia.

– He kokivat osaston oikeastaan todella hyväksi kasvuympäristöksi lapselle, Mustonen sanoo.

Mustosen oman näkemyksen mukaan lapsen etu on otettu perheosastolla hyvin huomioon. Se näkyy muun muassa siinä, että osastosta on tehty kodinomainen ja siellä on mahdollisuus viettää pienen lapsen kannalta mahdollisimman tavallista arkea.

Sama asia nousi esiin vankien vastauksissa. Vanhemmat olivat tyytyväisiä, että lapsilla on hyvät mahdollisuudet leikkiä muiden lasten kanssa ja tavata muuta perhettään ja läheisiään. Osastolla järjestetään myös säännöllisesti lapsille kerhoja ja mahdollisuus osallistua erilaisiin tapahtumiin. HäSa