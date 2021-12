Vankilavirkailijain liiton mukaan henkilökunnan turvallisuus vaarantuu vankiloissa päivittäin

Vankiloiden turvallisuus on heikentynyt monin tavoin ja henkilökunta on vaarassa päivittäin, kertoo Vankilavirkailijain Liitto (VVL). VVL:n edustajisto on huolissaan vankiloiden henkilöstön jaksamisesta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä alalle kouluttautumattoman henkilökunnan suuresta määrästä. Sen mukaan turvallisuudesta on tehty laajoja selvityksiä, mutta Rikosseuraamuslaitos ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin turvallisuuden parantamiseksi. Liiton mukaan alalta poistuu työntekijöitä ja uusia on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja