Vankilavirkailijoihin kohdistuvalle väkivallalle nollatoleranssi – Risen uusi pääjohtaja Arto Kujala asiassa tiukkana

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) uusi pääjohtaja Arto Kujala aikoo puuttua vahvalla kädellä sekä vankien väliseen että vankilahenkilökuntaan kohdistuvaan väkivaltaan, joka on lisääntynyt.

– Erityisen huolestuttavaa on, että väkivaltaa on viime aikoina kohdistettu myös henkilökuntaan. Emme siedä tätä ollenkaan, vaan pidämme nollatoleranssin ja puutumme tapauksiin välittömästi. Meillä on ollut jo yhteistyöpalavereja poliisin kanssa, Kujala kertoo.

Väkivaltatilanteita viimeksi muun muassa Riihimäen vankilassa

Esimerkiksi Riihimäen vankilassa sattui kesäkuussa tapaus, jossa kaksi vankia hyökkäsi usean vanginvartijan kimppuun (HäSa 18.6.). Vammat eivät olleet hengenvaarallisia.

Vankilavirkailijaliiton mukaan turvallisuusuhat ovat läsnä monien vankilavirkailijoiden työssä lähes päivittäin, ja väkivalta on vain raaistunut jengivaltaisissa vankiloissa. Lännen Media kertoi huhtikuussa, että Riihimäen vankilassa on aiemmin tänä vuonna tapahtunut useita törkeitä pahoinpitelyjä, joiden taustalla on rikollisjengi United Brotherhood.

Vankiloissa tilastoidaan vuosittain 50–100 pahoinpitelyä.

Lue myös: Liivijengeihin kuuluvat vangit ovat järjestelleet kolme kertaa vankilavirkailijoiden palkkamurhaa Suomessa

Jengit pitää keskittää verkostoitumisen estämiseksi

Ongelmana vankiloissa ovat myös huumeet, joiden kauppaa rikollisjengit pyörittävät.

– Välillä jotkut ryhmät aktivoituvat, sitten ne otetaan haltuun, menee rauhallisesti pidempi aika ja sitten taas aktivoidutaan. Tämä on tällaista jatkuvaa kissa ja hiiri -leikkiä. Jengiläisten määrät ovat kokonaisuuteen nähden kohtalaisten pieniä, Risen pääjohtaja Arto Kujala toteaa.

Kujalan mukaan vanhat vankilarakenteet isoine osastoineen eivät edesauta väkivalta- ja huumeongelmien kitkemistä.

– Järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenet pitäisi sijoittaa hyvin osastoituihin, suljettuihin vankiloihin. Nyt joudumme keskittämään heitä tiettyihin vankiloihin, koska jos heidät hajautettaisiin, he jatkaisivat verkostoitumistaan ja aiheuttaisivat yhä laajemmin hämminkiä.

Riihimäen vankilan peruskorjaus tai korvaaminen tulossa asialistalle

Arto Kujala kertoo, että osana normaalia strategiatyötä Rise ottaa ”jossain vaiheessa vanhan laitoskannan uuteen tarkasteluun”.

Mitä se tarkoittaa Riihimäen vankilan osalta, joka on tulossa elinkaarensa päähän noin vuonna 2035? Vankila on viimeksi peruskorjattu vuonna 2004.

– Mietimme joko Riihimäen vankilan korjaamista tai mahdollista korvaamista uudella vankilalla. Siinä vaiheessa tulee mietittäväksi paremmin osastoidun vankilan suunnittelu, mutta korostan, että mitään tällaista hanketta meillä ei ole käynnissä.

Uuden hallitusohjelman mukaan vankilaverkoston kehittämistyö ei voi johtaa toimipisteiden sulkemiseen tällä hallituskaudella. Rise olisi halunnut supistaa nykyisen 26 vankilan verkoston 23:een vuoteen 2035 mennessä ja keskittää vankilatoiminnot kampusmaisiksi kokonaisuuksiksi suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Sijaintipaikkoja olisivat olleet pääkaupunkiseutu, Hämeenlinna, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Vaasa.

”Vankien määrä pysyy lähitulevaisuudessa ennallaan”

Kujala uskoo, että vankien määrä tulee lähitulevaisuudessa pysymään suurin piirtein ennallaan noin 2 900:ssa. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia on saman verran kuin vankeja.

– Seksuaalirikosten kokonaislakiuudistus voi pikkuisen lisätä vankien määrää, mutta Suomen väkiluvun kehitys on taas omiaan vähentämään sitä.

Yksi Rikosseuraamuslaitoksen strategisista valinnoista on pyrkiä vapauttamaan vankeja avolaitosten kautta.

– Ideana on antaa vangeille asteittain enemmän vastuuta ja vapautta. Tällä pyritään vähentämään vapautusvaiheeseen liittyvää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Riskialttein hetki on välittömästi vapautumisen jälkeen, Risen pääjohtaja Arto Kujala kertoo. HÄSA

Lue myös: LM:n tiedot: Vanginvartijoiden pahoinpitely Riihimäellä oli liivijengin tekemä tilaustyö