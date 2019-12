Vapaaehtoiset menettävät armeijan aseet - Lakiuudistus muuttaa maanpuolustuskoulutusta

Vapaaehtoista koulutusta järjestävän Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) asema muuttuu suuresti vuoden vaihtuessa, kun uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astuu voimaan.

Puolustusvoimat ei enää tilaa varsinaista sotilaallista koulutusta MPK:lta, vaan se voi kutsua MPK:n vapaaehtoispohjalta toimivia kouluttajia omiin harjoituksiinsa.

Puolustusvoimat saa muutenkin suuremmat valtuudet määrittää, millaista sotilaallisia valmiuksia tukevaa koulutusta MPK järjestää. MPK:n rahoitus tulee valtionapuna puolustusministeriön kautta.

MPK ry muuttuu rekisteröidystä yhdistyksestä toimijaksi, jonka asema ja tehtävät määritellään lailla. Samalla sen ohjausta ja viranomaisvalvontaa selkiytetään.

MPK:n Hämeen apulaispiiripäällikön Sauli Mäentaustan mukaan käytännön tasolla suurin muutos koskee sotilaallisia valmiuksia palvelevia vapaaehtoisia harjoituksia.

– Me emme saa enää kouluttaa sodan ajan joukkoja vaan ainoastaan yksittäisiä henkilöitä. Me emme myöskään saa enää tietoja henkilöiden sodan ajan sijoituksista, joiden mukaan heitä on kutsuttu harjoituksiin.

Puolustusvoimat määrittää jatkossa koulutuksen sisällön omien tarpeidensa mukaan. Se saa myös veto-oikeuden siihen, kenelle koulutusta annetaan. Tämä rajoittaa harjoituksiin ilmoittautumista viime hetkellä.

– Osallistujalistat on toimitettava puolustusvoimille 28 vuorokautta ennen harjoitusta ja puolustusvoimat voi evätä kenet tahansa syytä meille ilmoittamatta.

Yhdistys ei voi jatkossa järjestää myöskään taisteluammuntoja tai kouluttaa kansainväliseen tehtävään lähdössä olevia joukkoja, vaan ne ovat puolustusvoimille kuuluvia tehtäviä.

Hämeen alueella MPK:lla yli 200 vapaaehtoista kouluttajaa, jotka järjestävät ensi vuonna yli 70 koulutusta. Määrä on lähes sama kuin tänäkin vuonna, eikä lakimuutos aiheuta Mäentaustan mukaan katkoa toimintaan.

Kurssien hinta osallistujille voi Mäentaustan mukaan jopa laskea, kun MPK:n rahoitus tulee puolustusbudjetista.

Aseiden käyttö muuttuu myös, sillä puolustusvoimien aseilla ei enää voida ampua MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa. Puolustusvoimat on aiemmin myös valvonut ammuntoja.

Muutokseen varaudutaan paitsi hankkimalla MPK:lle omia aseita koulutusta varten, niin myös kannustamalla reserviläisiä hankkimaan oman aseen.

– Me saamme hankkia omaan koulutuskäyttöön rynnäkkökivääriä vastaavia kertatuliaseita. Se asia on ajankohtainen ehkä vuonna 2021, kunhan olemme saaneet koulutettua omat ammunnanjohtajamme, Sauli Mäentausta sanoo. HäSa