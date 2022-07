Vapaan liikkuvuuden pakolaiset sotkivat viranomaisten systeemit

Ukrainalaispakolaisten saapuminen pitkin kevättä näyttää sekoittaneen Suomen viranomaisten pasmat. Virallisesti ukrainalainen saisi aloittaa työt Suomessa heti, kun on tilapäinen suojelu on rekisteröity. Käytäntö on toinen. Viimeisin esimerkki aiheesta luettiin Hämeen Sanomista viime viikolla, kun ukrainalaiskampaajalla kesti 12 viikkoa saada työntekoon liittyvät paperiasiat kuntoon . Jutussa kävi myös ilmi, että eri tahot tulkitsevat tarvittavien asiakirjojen määrän...