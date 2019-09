Varastiko Mika Lartama HPK-kirjan idean? – HPK julkaisee Oranssia kultaa, tarinoita Kerhosta

Hämeenlinnan pallokerho julkaisee Oranssia kultaa, tarinoita Kerhosta -kirjan.

Kirjan on kirjoittanut hämeenlinnalainen Marko Syrjälä .

Ajatus HPK-kirjasta virisi jo vuosia sitten vuonna 2016. Syrjälä heitti idean HPK-johdolle ja he innostuivat asiasta.

Syrjälä on harrastanut kirjoittamista puoliksi salaa. Hän on muun muassa kirjoittanut Kaupunkiuutisiin jääkiekkoaiheista kolumnia vuoden verran. Sen jälkeen hän on tehnyt HPK:n verkkosivuille Avointa peliä -blogia.

Kirjaa varten Syrjälä kaivoi Liigan tilastoista entisiä pelaajia, joille hän on soitellut ja pyytänyt heitä muistelemaan Hämeenlinnan pallokerhon aikoja.

Jääkiekossa on jo klisee, että vanhat pelaajat muistelevat pukukoppielämää kaiholla.

– Näin se kuitenkin on.

Nyt lukija pääseekin kulissien taakse kuuntelemaan pukuhuoneläppiä eri kertojien kertomana.

Jortikalla oma luku

Kaikki tarinat liittyvät jollakin tavalla Kerhon edustusjoukkueeseen. Syrjälä sanoo, ettei ole tarkistanut juttujen todenperäisyyttä vaan ne ovat kertojiensa versioita tapahtumien kulusta.

– Ihmiset kertovat tarinat niin kuin he ne muistavat.

Muun muassa legendaarinen valmentaja Hannu Jortikka on saanut kirjassa oman luvun. Syrjälän mukaan se oli selvää, koska Jortikka on ollut valmentajana värikäs ja tarinoita on hänestä riittänyt.

– Kuten Jortikka itse kirjassa sanoo: Nuori ja innokas valmentaja kun olin, niin paljon tuli varmasti sanottua kaikenlaista. En enää edes muista, mitä kaikkea, muut muistavat varmasti paremmin.

Vain hyviä juttuja

Syrjälä halusi kirjasta pokkarin, jossa on vaan hyviä juttuja myönteisessä hengessä.

– Se on tehty luettavaksi. Toivottavasti sivut ovat tulevaisuudessa hiirenkorvilla.

Kirjoittaja on iloinen siitä, että vanhat kerholaiset ottivat hänet hyvin vastaan. Moni on pitänyt kunniana, että on päässyt muistelemaan.

Mika Lartama ja Kimmo Miettinen kirjoittavat myös kirjaa vanhojen jääkiekkovaikuttajien muistoista Hämeenlinnassa. Ovatko miehet varastaneet sinun ideasi?

– Kyllä maailmaan kirjoja mahtuu. HäSa

Kirja julkistetaan lauantaina HPK–HIFK-pelissä. Kirjaa on saatavilla Kerho-shopeista ja Kerho-ravintolasta.