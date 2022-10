Väreen perhe Tammelasta palkittiin vuoden maakunnallisina yrittäjinä – "Yrityksen kokoava voima on perhe"

Hämeen maakunnallisessa yrittäjägaalassa vuoden maakunnallisina yrittäjinä lauantai-iltana palkittu Väreen perhe Tammelasta on jo puolen vuosisadan ajan on tuottanut tavaraa, jolla on maailmalla valtaisa ja kasvava kysyntä.

Kuormalavoja ja pakkaustuotteita valmistavan yrityksen mittakaavasta saa jonkin käsityksen jo pelkästään tuotantoon kuluvien tarvikkeiden määrästä.

– Kulutamme nauloja noin 70 tonnia ja puutavaraa tulee meille noin 250 rekkakuormallista vuodessa, talousneuvos Pekka Väre kertoo Hämeen yrittäjien tiedotteessa.

Kuormalavoja yrityksestä lähtee maailmalle keskimäärin 4000 kappaletta joka päivä. Niitä kuljetetaan asiakkaille neljällä omalla rekalla.

Tammelasta lähtöisin oleva Puutyöliike Pekka Väre Ky ja Väre Wood Ky valmistavat tuotteita nykyisin Tammelan lisäksi Lahdessa ja Salossa.

Talousneuvos Pekka Väre aloitti yritystoiminnan jo 50 vuotta sitten. Nyt hän on vaimonsa Riitan kanssa siirtämässä vastuuta yrityksestä heidän pojilleen Pasille ja Oskarille. Pekka Väreen mukaan yrityksen kokoava voima on perhe.

Hattulalainen Milectria ja sen toimitusjohtaja Tomi Kaukonen palkittiin vuonna 2012 Hattulan vuoden nuorena yrittäjänä. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Kaukosen edelleen luotsaama Milectria-konserni palkittiin maakunnan vuoden vientiyrityksenä.

Puolustusväline-, teollisuus- sekä talotekniikan tarpeisiin sähköjärjestelmiä valmistavalla yrityksellä on Hattulan lisäksi tuotantoa Hattulan lisäksi Viron Pärnussa ja Arabiemiirikuntien Abu Dhabissa. Tuotteita viedään yli neljäänkymmeneen maahan.

Myös Milectria on yrittäjäperheen luomus. Sen osakkaita ovat veljekset Tomi ja Juha-Matti Kaukonen, sisko Mirka Ruoho ja perustajaosakas Tatu Piilola. Sisarusten isä Osmo Kaukonen toimii taustalla hallituksen puheenjohtajana. Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin vuonna 2012. Työntekijöitä yrityksessä on yli 200.

Milectria on perustamisestaan lähtien erikoistunut erityisesti puolustusvälineteollisuuteen ja se on valmistanut esimerkiksi ajoneuvojen sähköjärjestelmiä Patrialle.

Vanajanlinnassa lauantaina järjestetyssä Hämeen yrittäjägaalassa maakunnallisena vuoden nuorena yrittäjänä palkittiin päiväkotiyrittäjä Atte Tarri Hämeenlnnasta.

Tarri pyörittää yhtiökumppaninsa Joonas Rinta-Harrin kanssa Hämeenlinnassa kahta yksityistä päiväkotia, joissa on töissä 15 ammattilaista. Päiväkodit ovat suuntautuneet luonto- ja ympäristöpainotteisesti.

Tarri on myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja Hämeenlinnan yksityiset päiväkodit ry:n perustajajäsen.

Vuoden yksinyrittäjänä palkittiin iittalalainen Jyri Naskali, joka toimi aikaisemmin parturi-kampaamoyrittäjänä. Aktiivinen nyrkkeilyura sai miehen vaihtamaan alaa ja ryhtymään valmistamaan asusteita ja hittituotteeksi muodostuneita nahkarusetteja kierrätysmateriaalista.

Naskalin työpaja sijaitsee matkailijoiden suosimalla Iittalan Lasimäellä ja Naskalin tuotteet ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä myös tv-esiintyjien ja muiden julkkisten yllä.

Maakunnallisen taidepalkinnon pokkasi Urkurakentamo Martti Porthan Tervakoskelta.

Martti Porthanin vuonna 1986 perustama yritys on 36 vuoden aikana rakentanut noin 50 urkukokonaisuutta kirkoille, seurakunnille ja oppilaitoksille. Jokaiset urut on räätälöity tilaan sopivaksi niin ulkonäöltään kuin akustiikaltaankin.

– Estetiikka ei ole ollut taloudellisesti kannattavin osa yritystoiminnassa, mutta se kiehtoo ja on kannustanut tässä työssä, urkurakentaja Porthan kertoo tiedotteessa.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt Martti Porthan toteaa, että yrityksen toiminta joudutaan olosuhteiden johdosta lopettamaan. Harvinaisella toimialalla on hänen mukaansa vaikea löytää ammattitaitoisia jatkajia.