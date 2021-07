Varis puussa tuottaa päänvaivaa Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle – Kiinni juuttunut lintu tarvitsisi apua

Kanta-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin eläintehtävälle 10-tien sillan tuntumaan Hämeenlinnassa. Huolestunut ohikulkija teki hälytyksen kello 17:n jälkeen.– Siellä on varis juuttuneena puuhun, kertoo päivystävä paloesimies Janne Rikala Hämeen Sanomille.Pelastustehtävä osoittautui konstikkaaksi, sillä paikalle hälytetty yksikkö ei päässyt yli seitsenmetrisen koivun latvaan varista auttamaan. Rikala arvioi, että varikseen on jäänyt kiinni jokin siima tai lanka, joka on puolestaan…