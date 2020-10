Vastaamo-kiristyksen kohteeksi joutunut Katleena Kortesuo: Yritys teki anteeksiantamattomia virheitä, eivät terapeutit

View this post on Instagram

Myös minä sain osani #vastaamo-kiristyskeissistä. Rikosilmoitus tehty, ja vitutus katossa. Suosittelen lämpimästi psykoterapiaa ihan jokaiselle – mutta älkää koskaan käyttäkö Vastaamoa. En aio tietenkään maksaa, koska kiristäjiä voi tulla lisää. Tiedot ovat olleet ladattavissa Tor-verkossa, joten peli on tältä osin menetetty. Voimia jokaiselle, joka on kiristyksen uhrina. Tee rikosilmoitus, kerro läheisille ja hae apua. Ota sairauslomaa ja kerää voimia. Tietovuoto ja kiristys menevät ihon alle, mutta pidä elämänlangasta kiinni. Sinä olet arvokkaampi kuin kiristäjä. 💗