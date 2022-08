Vattenfall katkaisi virheellisesti hämeenlinnalaisvanhuksen sähkösopimuksen – Tarjosi tilalle moninkertaisesti kalliimpaa

Hämeenlinnassa kerrostalossa asuva 79-vuotias nainen sai elokuun alussa yllättävän kirjeen. Kyseessä oli sähkösopimuksen loppulasku muuton vuoksi. Erikoista tilanteessa oli se, ettei nainen ollut muuttamassa omistusasunnostaan mihinkään ja sopimustakin oli jäljellä vielä lähes vuosi.

Nainen otti yhteyttä sähköntoimittajaansa eli Vattenfalliin, jossa epäiltiin, että kyseessä saattaa olla näppäilyvirhe. Ratkaisuksi tarjottiin uutta kaksivuotista sähkösopimusta elokuun alusta alkaen. Uudessa sopimuksessa sähkön hinta oli 28,50 snt/kWh. Hinta oli moninkertainen vanhan sopimuksen 5,89snt/kWh verrattuna.

Nainen otti uuden sopimuksen, sillä häntä huoletti sähköjen katkeaminen ja mahdollisen uudelleenkytkennän hinta.

Naapuri näppäili väärin

Hämeen Sanomat kysyi asiaa Vattenfallilta. Asiakaspalvelupäällikkö Reetta Malmros kertoo selvitelleensä asiaa.

– Meillä on tapahtunut ihan selkeästi virhe, hän toteaa.

Malmrosin mukaan virheellisen loppulaskun taustalla oli naisen naapurin tekemä inhimillinen virhe. Naapuri oli tehnyt verkossa muuttoilmoituksen vahingossa naisen osoitteeseen ja vaikka naapuri oli korjannut myöhemmin tietoja soittamalla asiakaspalveluun, virheellinen muuttoilmoitus oli jäänyt naisen tietoihin.

– Prosessi ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt, Malmros sanoo.

– Olemme asiakaspalvelun puolella selvittämässä, miten voimme jatkossa estää tällaiset.

Asiakaspalvelussa ruuhkaa

Myös hämeenlinnalaisnaisen asianhoitaja koetti selvittää asiaa Vattenfallin kanssa sähköpostitse elokuun puolivälissä, mutta toistaiseksi vastausta ei ole tullut. Malmrosin mukaan Vattenfallin asiakaspalvelu on poikkeuksellisen ruuhkautunut.

– Meillä tulee puheluita moninkertaisesti sen verran kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta, hän sanoo.

Sähkön hinnannousu on saanut monet asiakkaat tarkastelemaan sopimuksiaan ja vaihtamaan sopimustyyppejä. Moni esimerkiksi haluaa nyt määräaikaisen sähkösopimuksen.

– Tilanne on ollut haastava oikeastaan koko vuoden. Meillä on kaikki asiakaspalvelukanavat vielä käytössä, mutta viiveitä siellä on.

Vattenfallilta on nyt oltu yhteydessä hämeenlinnalaisnaiseen tilanteen selvittämiseksi. Nainen ja hänen asianhoitajansa eivät esiinny jutussa nimellään.