Velssin asvalttiasema käynnistyy heinäkuussa – Valitukset on käsitelty

Valitukset asvalttiaseman rakentamisesta on käsitelty.

YIT:n Hämeenlinnan asvalttiasema siirtyy heinäkuussa Tiiriöstä Velssiin. YIT Infran päällystyksen aluejohtaja Petri Strengell sanoo, ettei hänellä ole vielä antaa tarkkaa päivää tuotannon aloittamisesta.

– Velssissä on tarkoitus aloittaa kesä–heinäkuun vaihteessa, aluksi uuden koneaseman testauksin. Testauksissa menee noin viikko, Strengell kertoo.

Asvalttiaseman siirto on kuohuttanut Velssin seudun asukkaita. Aseman siirtymistä on vastustettu kaikin tavoin adresseilla, valituksilla ja kanteluilla. Valitukset asvalttiaseman luvista on käsitelty.

– Ainakaan meidän tiedossamme ei ole keskeneräisiä valituksia, sanoo Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo .

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei ottanut käsittelyyn valituksia aseman rakennusluvasta. Kumpikaan valittajista ei ole valituskelpoinen. Hallinto-oikeus päätti rakennuslupavalituksista viime viikolla.

Asvalttiaseman luvista ja kaupungin menettelystä on tehty kantelut aluehallintovirastolle ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelut eivät voi ainakaan suoraan muuttaa lupapäätöksiä.

Hämeenlinnan suunnittelutarveratkaisusta tehtiin purkuhakemus korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Ylin hallinnollinen tuomioistuin voi ylimääräisen muutoksenhaun keinoin purkaa päätöksen tai antaa valitukselle uuden määräajan. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

Hämeenlinna antoi suunnittelutarveratkaisuna luvan asvalttiaseman rakentamiseen viime kesänä. Hankkeesta kuultiin seitsemää naapuria, joilla ei ollut huomautettavaa siitä. Yleistä kuulutusta asvalttiasemasta ei tehty, mitä Siirin useat asukkaat ovat arvostelleet.