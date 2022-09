Venäläisten turistien viisumirajoitukset voimaan ensi yönä – uusia rajoituksia perustellaan Suomen kansainvälisten suhteiden vaarantumisella

Porsaanreikiä jää väkisinkin väärinkäytösyrityksille. Konsulipäällikkö Tanner: Täydellistä ratkaisua on mahdotonta saada, ellei rajaa suljeta kokonaan.

Venäläisten turistien viisumeja koskevat rajoitukset ovat astumassa voimaan heti puolenyön jälkeen, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Periaatepäätöksellä pyritään lähtökohtaisesti estämään kokonaan nykytilanteessa venäläisten turismi Suomeen ja siihen liittyvä kauttakulku Suomen kautta.

Valtioneuvosto teki asiaa koskevan periaatepäätöksen torstaina. Periaatepäätös ei tarvitse eduskunnan hyväksyntää.

Rajoituksiin sisältyy poikkeuksia, jotka vertautuvat koronarajoituksiin. Suomeen voi siis edelleen matkustaa esimerkiksi perhesyistä tai humanitaarisista syistä. Myöskään liikematkailijoihin ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia, jos heillä on välttämätön syy matkustaa liiketoiminnan vuoksi Suomeen tai EU- ja Schengen-alueelle. Esimerkiksi pääsykokeeseen saa myös tulla. Tarkempi lista on päivitetty Rajavartiolaitoksen sivuille.

Mahdollisuuksia rajoitusten väärinkäytöksille siis väkisinkin jää. Ulkoministeriöstä konsulipäällikkö Jussi Tanner sanookin, että täydellistä ratkaisua on mahdotonta saada, ellei rajaa suljeta kokonaan.

– Pyrimme väärinkäytösilmiöissä pysymään kuitenkin kehityksen edellä, että näkisimme, minkälaiset asiat ihmisillä alkavat suusta suuhun viidakkorummun kautta levitä ja ettei aukea väyliä tulla, hän sanoo STT:lle.

Perheenjäseniksi määritellään tässä yhteydessä henkilöt lapsista isovanhempiin. Perheenjäsenillä ei kuitenkaan ole kauttakulkulupaa muihin Schengen-maihin.

Maahantulo-oikeus on jatkossakin niillä venäläisillä henkilöillä, joilla on Suomessa ennen 30. syyskuuta 2022 hankittu asunto tai kiinteistö, mutta vain silloin, kun asuntoon liittyy välittömiä huoltotarpeita.

Tälläkin hetkellä kiinteistön omistajille ja osakkeiden omistajille myönnetään lähtökohtaisesti kertaviisumeita.

– Muutoksen jälkeenkin myönnetään vain kertaviisumeita. Kiinteistön omistaminen sinänsä ei ole viisumihakemusta helpottava peruste sen enempää kuin turismi, jossa majoitutaan esimerkiksi hotellissa tai vuokramökillä, Tanner sanoi.

Kielto perustuu kansainvälisiin suhteisiin

Rajoituksia perustellaan sillä, että Venäjän kansalaisten maahantulo turismitarkoituksissa vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet. Ne perustuvat Schengen-säännöstöön.

– Taustalla on ulkopoliittisen johdon arvio vaarasta maamme kansainvälisiin suhteisiin. Siinä on otettu huomioon myös painavia syitä, kuten puolustussotaa käyvän Ukrainan johdon kanssa käydyt keskustelut, EU:n asettamien lentoliikenteen rajoitusten kiertomahdollisuus sekä suhteet Baltian maihin ja Puolaan. Venäjän liikekannallepano on vaikuttanut merkittävästi tähän arvioon, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa.

Hän täsmensi tämän tarkoittavan Baltian ja Puolan osalta sitä, että jos Suomen raja on auki sellaisille henkilöille, joilla on esto mennä Baltian maihin tai Puolaan, se merkitsisi suhteiden heikkenemistä kyseisiin maihin ja epäsuhtaa rajaliikenteessä.

Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat rajoittaneet turismitarkoituksessa tapahtuvaa matkailua Venäjältä, koska ne arvioivat tämän muodostavan vaaran niiden sisäiselle turvallisuudelle.

Pitkän maarajan takia Suomeen kohdistuu odotuksia

Se, että Suomella on Schengen-alueen pisin maaraja Venäjän kanssa, on vaikuttanut myös päätökseen.

– Suomeen kohdistuu erityinen luottamus ja odotus siitä, että EU:n ja Schengen-alueen raja, joka on myös tuleva Naton ulkoraja, pitää ja että sen kautta tapahtuvaa pääsyä Schengen-alueelle valvotaan tarkasti. Tämä luottamus voi vaarantua, mikäli turismiliikenne jatkuu, todetaan päätöksen perusteluissa.

Rajoittamista perustellaan myös Suomen suhteilla Ukrainaan, joka on pyytänyt Suomea rajoittamaan venäläisten turismiliikennettä. Suomen kautta muihin Euroopan maihin suuntautuvan liikenteen jatkuminen tekee mahdolliseksi myös EU:n asettamien Venäjän lentoliikenteen rajoitusten kiertämisen, perusteluissa todetaan.

STT:n saamien tietojen mukaan päätös voisi vähentää rajaliikennettä arviolta 30–50 prosenttia. Ministerit ja virkamiehet eivät kuitenkaan tiedotustilaisuudessa vahvistaneet tietoa.

Poliittinen arvio eikä viranomaisten arvio

Hallitus ja viranomaiset ovat pohtineet viisumikysymystä kesästä alkaen. Jo syyskuun alusta alkaen venäläisille myönnettävien viisumien määrää rajattiin murto-osaan aiemmasta.

Poliittinen tahto oli kuitenkin pystyä rajoittamaan turistien tuloa tätäkin enemmän. Erilaisten vaihtoehtojen jälkeen uusin rajoitus päädyttiin tekemään poliittisen arvion eikä viranomaisarvion perusteella.

Tämä johtui siitä, että Suomessa turvallisuusviranomaiset eivät ole todenneet, että jokainen venäläinen turisti muodostaisi turvallisuusuhan Suomelle. Baltian maissa ja Puolassa tilannetta on tulkittu toisin ja linjaa on perusteltu turvallisuusuhalla.

– Viranomainen ei voi yksittäisen turistin maahantuloa estää sillä perusteella, että hän vaarantaa kansainväliset suhteet, jollei ole jotain yksityistä henkilöön liittyvää. Kun on poliittinen kokonaisarvio, että tämä nyt vain ilmiönä vaarantaa Suomen kansainväliset suhteet, silloin sitä voidaan soveltaa näihin yksittäisiin päätöksiin rajalla ja viisumin myöntöpäätöksiin, Tanner sanoo STT:lle.

Tannerin mukaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyt perusteet ovat esimerkinomainen lista asioista, jotka ovat vaikuttaneet poliittiseen kokonaisarvioon.

Arvion siitä, että turistit vaarantavat Suomen kansainväliset suhteet, tekivät presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta viime viikolla.