Venetsialaisten kunniaksi lauantaina saa ampua ilotulitteita – mutta vain taajamien ulkopuolella vesistöjen äärellä

Kanta-Hämeessä saa lauantaina vietettävien venetsialaisten kunniaksi ampua ilotulitteita, mutta vain taajamien ulkopuolella sijaitsevien vesistöjen äärellä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan ilotulitteiden ampuminen on sallittua kello 18-24 välisenä aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Venetsialaiset on elokuun lopulla vietettävä kesäkauden päätösjuhla . Poikkeuslupa on voimassa koko Kanta-Hämeen maakunnassa, mutta vain taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen läheisyydessä. T aajamissa on ilotulitteiden ampuminen...