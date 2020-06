Korona on Juha Rouhikoskelle kirous ja siunaus - Työ Verkatehtaalla vaihtui lennosta kuntosalille ja kameran taakse

Taakse jäänyt kevät on ollut hämeenlinnalaiselle Juha Rouhikoskelle sekä kirous että siunaus. Päätyöksen hän toimii Verkatehtaan tuotantosuunnittelija ja tekee lisäksi freelancerina valotaideprojekteja ja valosuunnittelua. – Kaikki työt liittyvät esittämiseen, jossa...

Taakse jäänyt kevät on ollut hämeenlinnalaiselle Juha Rouhikoskelle sekä kirous että siunaus. Päätyöksen hän toimii Verkatehtaan tuotantosuunnittelija ja tekee lisäksi freelancerina valotaideprojekteja ja valosuunnittelua. – Kaikki työt liittyvät esittämiseen, jossa on yleisöä. Siksipä sataprosenttia töistäni peruuntuui, Rouhikoski huokaa koronarajoituksiin viitaten. Leipä on revittävä jostakin Koska hän toimii myös yrittäjänä, hän ei saa työttömyyskassasta kovin hääppöistä…