Verkatehtaalla konsertoiva jenkkitenori: “Ooppera ei ole taiteenlaji, josta vain valkoinen eliitti saisi nauttia”

Tasa-arvon ääni on elegantti, notkea ja korkealle ampaiseva tenori.

Näin ainakin kuvaillaan bel canto -tenorien tähdeksi ylistetyn oopperalaulajan ja tasa-arvon puolestapuhujan Lawrence Brownleen ääntä.

– Ooppera ei ole taiteenlaji, josta vain eurooppalainen, valkoinen eliitti saisi nauttia. Se tulisi saada kaikkien saataville, Hämeenlinnan Verkatehtaalla ensi perjantaina esiintyvä laulaja linjaa.

Verkatehtaan konsertti on tähden ensimmäinen esiintyminen Suomessa – mikäli ei lasketa 1990-luvun alun Helsingin-vierailua, jolloin Brownlee esiintyi osana yliopistokuoroaan.

Brownleen Hämeenlinnan-konsertista on kiittäminen kahta henkilöä, tenorin säestäjää, pianisti Martin Katzia sekä tämän ystävää, hämeenlinnalaistaiteilija Markku Piriä , joka oli kuullut Brownleeta Pariisin oopperassa ja ihastunut tenorin ääneen.

“Kuka tahansa voi samaistua hyvin kerrottuun tarinaan”

Oopperamaailman huipulle tiensä raivanneen laulajan leipälajina on bel canto eli kaunolaulu, mutta aarioiden lisäksi Brownlee on tuonut nimeään tunnetuksi esittämällä oopperataloissa afroamerikkalaisia spirituaaleja ja jazz-henkistä musiikkia.

– Afroamerikkalaisena tunnen läheistä yhteyttä tällaiseen musiikkiin. Se on esi-isieni musiikkia, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle. Samalla se on osa amerikkalaista tarinaa, koska ilman afroamerikkalaisia vaikutuksia maa ei olisi sellainen kuin se nyt on.

Brownlee on esimerkiksi esittänyt jazz-legenda Charlie Parkeria ja muissa oopperarooleissa ottanut kantaa tummaihoisten ihmisten elämään tämän päivän Amerikassa.

– Olen ylpeä juuristani ja siitä, että saan kertoa näitä tarinoita, Brownlee kertoo.

Afroamerikkalaisia vaikutuksia esityksissään viljelevä tenori myöntää, että kaikki hänen käsittelemänsä teemat, kuten rotusorto, eivät ole samaistuttavia kaikille. Hän ei silti ole joutunut tasapainoilemaan itselleen tärkeiden ja yleisölleen tärkeiden aiheiden välillä.

– Uskon, että kuka tahansa voi samaistua hyvin kerrottuun tarinaan. Ja jos laulan rakkaudesta, kaikki taustaan katsomatta voivat samaistua siihen. Samoin kuka tahansa voi samaistua vastoinkäymisiin, kipuun, sotaan… Hyvin monet aiheet ovat yleismaailmalllisia.

Normit rikkoutumassa perinteisten roolijakojen suhteen

Ihonväriin pohjautuvaa syrjintää oopperan rekrytoinneissa voi olla hankala tunnistaa. Brownlee arvelee itsekin joutuneensa sen kohteeksi.

– On ollut tapauksia, joissa ohjaaja on sanonut minulle, että hänellä on ollut erityyppinen henkilö mielessä kyseiseen rooliin. Syynä on todennäköisesti ollut, että olen tummaihoinen, mutta ongelma on voinut olla sekin, että olen lyhyt.

Vaikka useita tummaihoisia laulajia on ollut klassisen musiikin huipulla, Brownlee epäilee heidän jääneen afroamerikkalaisten blues- ja jazz-muusikoiden menestyksen varjoon. Muutos on kuitenkin ilmassa.

– Musiikki muuttuu universaalimmaksi joka päivä. Se, miltä näytät, ei rajoita sitä, minkälaista musiikkia voit esittää, Brownlee sanoo.

Pitkään oopperan roolituksissa on ollut vain harvoin yllätyksellisyyttä. Jos esitettävänä on ollut Tuhkimo, on prinsessa lähes varmasti ollut eurooppalainen, vaalea nainen.

Brownlee on kuitenkin nähnyt hitaan muutoksen. Hän on itse esittänyt Tuhkimo-tarinan tummaihoista prinssiä tuotannossa, joissa haltijakummi on ollut kiinalainen mies, prinsessa italialainen ja ilkeät sisarpuolet Singaporesta ja Ruotsista.

– Se oli värikäs kokoonpano, mutta esitimme tarinan tavalla, joka sai katsojat unohtamaan asian. Erilaiselta näyttävät ihmiset voivat uskottavasti näytellä perheenjäseniä, teatteriahan se on joka tapauksessa.

Brownlee korostaa, että kaikilla ihonväristä ja sukupuolesta riippumatta pitäisi olla mahdollisuus rooleihin, jos heillä vain on taito esittää ne. HÄSA