Toriparkkiväittelyssä esitetty lahjussyytös jää tutkimatta: "Pitääkö poliitikon sietää tällaista?"

Vuodesta 2009 Hämeenlinnan valtuustossa istunut Pasi Vesala on lopettamassa poliittisen uransa. "Tämäkin tapaus osoittaa, että on menty vain hullumpaan suuntaan."

Kaupunginvaltuutettu Pasi Vesalan (sd.) tekemää tutkintapyyntöä epäillystä kunnianloukkauksesta ei tutkita. Syyttäjä on tehnyt esitutkintalain nojalla päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta.

Syyttäjälle päätöstä esitti tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Riku Vihtilä. Hän vetosi siihen, että jos teko täyttäisi rikoksen tunnusmerkistön, siitä ei olisi odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta. Tekoa oli sen haitallisuus huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.

Vesalalla ei myöskään ollut asiassa vaatimuksia.

Syyttäjä katsoi, että jos näyttö ja syyllisyys saataisiin esitutkinnassa selvitettyä syytteen nostamisen edellyttämällä tavalla, hän tulisi todennäköisesti tekemään asiassa syyttämättäjättämispäätöksen vähäisyysperusteella.

Syyttäjä: Väitteet nimenomaan poliitikosta, ei yksityishenkilöstä

Vesala ilmoitti viime lokakuussa poliisille saaneensa Facebookin Hämeenlinnan politiikka -ryhmän keskustelussa keskustavisiosta ja toriparkista perusteettoman syytöksen, että hän olisi ottanut päätösten valmistelussa vastaan lahjuksia.

Hän katsoi, ettei hänen asemansa poliittisena päättäjänä ja työnsä ammattiliitto Pron sopimusasiamiehenä kestä vakavia syytöksiä, ”jotka jäisivät asian unohtamisena leijumaan ympärilleni”.

Keskusteluryhmän seinältä jo poistetuissa repliikeissään epäilty kirjoitti Vesalalle muun muassa: ”…mulla on edelleenkin järkeä miettiä, eikä minua ole lahjottu. Tiedän, että on vaikeaa miettiä reaalisesti, kun rahaa on taskuun työnnetty.”

Aluesyyttäjä Elina Häkämiehen mukaan kirjoitus on kohdistunut Vesalaan ”nimenomaan poliitikkona, ei yksityishenkilönä”.

– Kyseessä on poliitikon toimintaan mahdollisesti kohdistuneet kommentit, joissa Vesalan epäilemiä mahdollisia ”syytöksiä” ei ole esitetty suoraan, syyttäjä lausuu päätöksessään. Toisessa kohdassa hän kirjoittaa kommenttien olleen ”jonkin verran epämääräisiä ja epäsuoria”.

Syyttäjä vetosi myös esitutkintalain kohtaan, jonka mukaan asiassa ei ollut tullut ilmi sellaista tärkeää yleistä tai yksityistä etua, joka edellyttäisi syytteen nostamista. Tähän hän päätyi huomioituaan myös sen, että keskustelu oli käyty sosiaalisessa mediassa.

Vesala: ”Kaikki sen ymmärsivät lahjusväitteeksi”

Pasi Vesala kertoo tyytyvänsä päätökseen. Häntä kuitenkin ihmetyttää, että siinä korostuu väitteiden kohdistuminen poliitikkoon eikä yksityishenkilöön.

– Päätöksen teksti on sen oloinen, että mun pitää sietää tällaista, koska olen poliitikko!

– Kyllä tämä kirvoittaa pohdiskelua poliitikkojen asemasta, jopa maalittamisesta. Valtuustoonhan lähdetään ehdolle ihan siviilihenkilönä. Missä kohtaa hän muuttuu sellaiseksi, että pitäisikin sietää mitä vain?

Hän myös kummastelee, kuinka lahjussyytös ei olisi ollut tarpeeksi selvästi sanottu, vaan vain vihjailevasti.

– Keskusteluketjussakin jotkut varoittelivat, että ei kannattaisi lähteä syyttelemään lahjusten ottamisesta. Kaikki sen niin ymmärsivät.

Vesala kertoo sanoneensa poliisille, että syytösten esittäjällä oli puoli vuotta aikaa kuitata asia pyytämällä anteeksi, mutta kun mitään ei tapahtunut, hän halusi katsoa asian loppuun.

Poliitikon tehtävät saanevat jäädä

Vesala sanoo, ettei ole enää somefoorumeilla kommentoinut mitään, koska kokee tulevansa maalitetuksi.

– Sanoin poliisille, että en minä tiedä, missä maalittamisen raja menee ja mitä se rikosoikeudellisesti tarkoittaa. Näiden puskista huutelijoiden tarkoitushan on saada päättäjät luopumaan leikistä.

Vesala, 52, on istunut Hämeenlinnan valtuustossa vuodesta 2009.

– Tämä tapaus on vain yksi elementti, kun olen miettinyt, etten välttämättä ole enää ensi kevään kunnallisvaaleissa ehdolla. Jos me poliitikot olemme vapaata riistaa, niin miksi tällaisessa pitäisi olla mukana?

Vielä hän ei tohdi ihan suoraan sanoa, että nyt riitti.

– Mielestäni tämäkin tapaus osoittaa, että on menty vain hullumpaan suuntaan. Jokainen poliitikko joutuu miettimään, onko tässä mitään järkeä.

Koetko nyt luovuttaneesi?

– Olen sitä miettinyt, ja kyllä siitä kieltämättä vähän luovuttajafiilis tulee. Olen yli vuoden tätä miettinyt ja omalle ryhmälleni sanonutkin, että mulla alkaa loppua into politiikan tekemiseen.

– Pääsyy on kuitenkin faktan ja fiktion sekoittuminen. Sitä en ymmärrä. Myös ”kaikkien alojen asiantuntijoiden” joukko tuntuu kasvavan. Populismin lisäksi tästä tyylistä on tullut tapa tehdä politiikkaa ja nämä ”taktiikat” vievät pohjaa rakentavalta päätöksenteolta.

Syyttäjäkin viittasi päätöksessään erikseen olosuhdeasiana sosiaaliseen mediaan. Otetaanko poliitikkojen kokema maalittaminen mielestäsi kyllin vakavasti?

– Mielestäni kynnys edes tehdä ilmoitusta vastaavassa tilanteessa nousee, jos tätä minunkin tapaustani aletaan pitää vain jonkinlaisena ennakkopäätöksenä. ”Jos joku väittää, että olet ottanut lahjuksia, on turha lähteä kapinoimaan, kun Vesalakin sai tämmöisen päätöksen”…

Jos tällainen ei taivu rangaistavuuden puolelle, niin kuka kertoo mikä sitten taipuu?