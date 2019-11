Vesimaksuihin nousupainetta Janakkalassa

Se, että Janakkala aikoo lisätä tuloutustaan Janakkalan Vesi -liikelaitokselta, ei voi olla vaikuttamatta kuntalaisten vesimaksuihin, sillä menot on katettava tuloilla. Näin sanoo Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa Piirtola. Piirtolan mukaan on...

Se, että Janakkala aikoo lisätä tuloutustaan Janakkalan Vesi -liikelaitokselta, ei voi olla vaikuttamatta kuntalaisten vesimaksuihin, sillä menot on katettava tuloilla. Näin sanoo Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa Piirtola. Piirtolan mukaan on kuitenkin luonnollista, että liikelaitos maksaa omistajalleen eli kunnalle korvausta eli kohtuullista tuloutusta peruspääomasta. Tuloutusta maksettu alusta asti Janakkalan Vesi on maksanut tuloutusta kunnalle perustamisestaan eli…