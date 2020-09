Vexi Salmi haudataan arvoiseensa seuraan: Ahvenistolla lepää niin Sibeliuksen soitonopettaja kuin mies, joka ohjasi Tuntemattoman sotilaan

Sanoittaja Veikko ”Vexi” Salmen viimeisen leposijan lähellä lepää myös lukuisia muita kulttuurihenkilöitä.

Tuhansien iskelmien sanoittajana tunnettu Salmi kuoli varhain tämän viikon tiistaina 77 vuoden iässä. Salmi menehtyi nopeasti edenneeseen vaikeaan sairauteen Helsingin Terhokodissa.

Lue myös: Sanoittaja Vexi Salmi, 77, on kuollut (8.9.2020)

Hämeenlinnassa syntynyt Salmi asui valtaosan elämästään pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä. Hänen uurnansa kuitenkin lasketaan sukuhautaan Hämeenlinnaan, Ahveniston vanhalle hautausmaalle. Hautajaiset vietetään omaisten kesken.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Merkkihenkilöiden leposija

Ahveniston hautausmaa on perustettu vuonna 1872, ja sinne on haudattu useita 1900-luvun alussa vaikuttaneita suomalaisia. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on avannut verkkoon vuonna 2016 virtuaalipalvelun, jossa vanhaan hautausmaahan voi tutustua.

Hautausmaalta löytyy muun muassa Sibeliuksen sukuhauta, vaikka säveltäjä Jean Sibelius itse on haudattu Järvenpään Ainolaan. Säveltäjän sukulaisten lisäksi hautausmaalla lepää Gustaf Levander (1824–1895), joka toimi Sibeliuksen soitonopettajana säveltäjän teinivuosina.

Suurelle yleisölle tunnetuin Ahvenistolle haudattu lienee elokuvaohjaaja Rauni Mollberg, Tuntemattoman Sotilaan ohjannut Mollberg haudattiin syntymäkaupunkiinsa vuonna 2007.

Ahveniston hautausmaalla lepää myös puolustusvoimia 1950-luvulla komentanut Kaarlo Heiskanen. (1892–1962).

Irwin lepää Hämeenkyrössä

Vexi Salmi tunnettiin yhteistyöstään Antti Hammarbergin eli Irwin Goodmanin kanssa. Laulajatähti syntyi ja varttui Hämeenlinnassa, mutta hänen viimeinen leposijansa sijaitsee kuitenkin Mäntyrinteen hautausmaalla Hämeenkyrössä, jossa Hammarberg asui viimeiset vuotensa. HäSa

Lue myös: Ahveniston hautausmaan virtuaalipolku avaa ikkunan kaupungin historiaan

Lähteet: Hämeen Sanomien arkisto, kirkkomaa.fi