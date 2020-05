Video: Lampaat palasivat rouskuttamaan vallin nurmea Hämeen linnalla

Lampuri Hertta Helkala: Kun ruoho lähtee kasvamaan, on lampaiden syötävä sitä yötä päivää.

Hämeen linnalta kuuluu jälleen rouskutus, kun lammilaisen Villin Lampaan tilan lampaat pääsivät hoitamaan vallin nurmea.

Keskiviikkona urakkansa aloitti kuusi uuhta ja 13 karitsaa.

– Lampaiden puolesta ei ole poikkeusoloissa tarvinnut pelätä. Hieman kuitenkin etukäteen jännitti, että kerääntyykö katselupaikalle millainen ihmissuma, kertoi lampuri Hertta Helkala keskiviikkona.

Helkalan mukaan lampaiden on tarkoitus ahertaa nyt mahdollisimman pitkää päivää ja putkea.

– Nyt tarkoitus on olla linnalla viisi päivää putkeen. Ensi viikoksi on luvattu lämmintä, silloin ruoho kasvaa rytinällä, ja lampaiden on pakko syödä yötä päivää.

Lampaat laiduntavat Hämeen linnalla niin pitkään kuin säät suosivat. Tavoitteena on viiden kuukauden pätkä.

– Tarkoituksena on, että lampaat syövät ruohon mutta eivät kuormita maaperää. Jos tulisi paha kuiva kausi, loppuisi myös lampaiden urakka täällä.

Tarkoituksena on, että lampaat pääsisivät töihin aamuisin kello 9 ja työt jatkuisivat iltaan viiteen kuuteen saakka.

Päiväkohtaiset aikataulut Helkala ilmoittaa päivittäin Villin lampaan tilan Facebook-sivuilla. HäSa