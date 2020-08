Vuotavasta paineviemäristä on valunut maahan miljoonia litroja jätevettä Hangasmäessä aivan valtatie 10:n vieressä. Vesiyhtiö HS-Veden mukaan vuoto on alkanut 10. elokuuta ja arvion mukaan maastoon on valunut enintään 2600 kuutiometriä...