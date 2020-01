Viheriöille keskellä tammikuuta – Hattulassa avattiin golfkenttä: "Kyllä tämä on epätavanomainen tilanne"

Hattula Golfin talviviheriöt on avattu. Jos pakkasta ja lunta ei tule, voidaan kenttää pitää auki läpi talven. Toimitusjohtajan mukaan on poikkeuksellista, että kenttä on auki loppiaisen jälkeen.