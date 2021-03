Viikon lukuvinkit: Paluu talvilomaviikon kiinnostavimpiin uutisiin

Olli Ruokolaiselle ja hänen puolisolleen rivitaloasunnosta tuli kolmen vuoden taakka. Rakennusfirma osti Ansionmäentien molemmin puolin sijainneet taloyhtiöt. Vuosia tyhjillään seisseet talot puretaan uusien tieltä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne kritisoi päätöstä siirtää kuntavaaleja. Perussuomalaiset oli eduskuntapuolueista ainoa, joka vastusti vaalien siirtoa huhtikuulta kesäkuulle. Tarja Filatov (sd.) toivoo, että vaalien siirto kesäkuulle lisää äänestyshalukkuutta, Sanni Grahn-Laasonen (kok.) moittii hallituksen kriisinkestävyyttä.

Professori Elina Pirjatanniemen mukaan Maahanmuuttoviraston päätöksissä lapsen etua ei oteta järjestelmällisesti huomioon. Muutostarpeita on paljon. Helmikuussa Suomi sai ensimmäisen langettavan päätöksen YK:n lapsen oikeuksien komitealta.

Viranomaisten laajamittainen isku venäläisomisteiseen Airiston Helmeen Turun saaristossa herätti kaksi ja puoli vuotta sitten valtavasti huomiota. Tutkinta on yhä kesken, eikä pääepäiltyä ole kuultu. Epäillyn avustaja ja poliisi kertovat, että kuulemisen on tarkoitus toteutua kevään aikana. Iskun turvallisuuspoliittisilla ulottuvuuksilla on spekuloitu, mutta poliisi on vakuuttanut, että kyse on tavanomaisesta talousrikostutkinnasta. Se perustelee tutkinnan venymistä kansainvälisillä virka-apupyynnöillä. Pääepäillyn avustaja sanoo venymisen vaikeuttaneen epäillyn elämää huomattavasti.